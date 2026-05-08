Des divergences de vues au sein de la majorité, des inquiétudes vis-à-vis de la Region de Bruxelles-Capitale et la question du personnel dans la fonction publique affolent le Parlement bruxellois malgré la fête en l'honneur de la 37ème année de la Région. Les知名 PPb týden's Boris Dilliès a admis les divergences et promet l'unité despite the disagreements.

Ambiance de fête et de cocktail au Parlement bruxellois à l'occasion de la Fête de l' Iris . 2026 marque la 37ème année de la Région de Bruxelles-Capitale.

Contrairement à l'an dernier, cet anniversaire se fait en présence d'un gouvernement de plein exercice. Trois mois après son installation, le gouvernement Dilliès (MR) ne cache pas ses difficultés à gouverner ensemble.

'Une majorité soutenue par sept familles politiques, nous le savons, ne fait pas pour autant un seul bloc politique monolithe', a déclaré au Parlement Boris Dilliès. Le gouvernement Dilliès promet toutefois l'unité et la stabilité malgré les divergences de vues au sein de la majorité. C'est assez normal qu'il puisse y avoir des discussions et parfois même des frictions', nous assure le ministre-président de la Région bruxelloise.

'Je vous invite à me trouver dans notre royaume un seul gouvernement où tout est toujours en parfait harmonie, même lorsque les familles politiques sont plus homogènes. Vous ne trouverez pas'. S'il n'y avait pas ici ou là des divergences de vues, nous serions dans un pays totalitaire.

Fort heureusement, il y a de la pluralité Ahmed Laaouej, ministre bruxellois de l'Action sociale et des Solidarités (PS) 'C'est la démocratie', ajoute le ministre bruxellois de l'Action sociale et des Solidarités, Ahmed Laaouej (PS).

'S'il n'y avait pas ici ou là des divergences de vues, nous serions dans un pays totalitaire. Fort heureusement, il y a de la pluralité. A nous maintenant d'avoir la sagesse et la maturité de trouver des solutions. C'est ce que les gens attendent de nous'.

L'opposition, elle, cherche toujours à savoir quel est le cap, la direction du gouvernement bruxellois.

'C'est censé être un jour de fête aujourd'hui mais nous sommes surtout très inquiets pour notre Région', affirme Françoise De Smedt, cheffe de groupe PTB au Parlement bruxellois. 'Par exemple, quand on ne remplace pas les départs dans la fonction publique, cela a un impact très concret pour les gens. On voit aujourd'hui que dans plusieurs communes, des sacs-poubelle ne sont pas ramassés faute de personnel'.

Il n'y a pas beaucoup d'ambition ni d'envie, ni de projets pour Bruxelles Alain Maron, député bruxellois (Ecolo) 'Je ne sais pas très bien ce qu'ils veulent faire. Il y avait un accord de majorité et on le respectera. C'est notre cadre, mais il faut bien admettre qu'il n'y a pas beaucoup d'ambition ni d'envie, ni de projets pour Bruxelles'. Signe d'un retour à la normalité, cette fête de l'Iris se prolongera demain.

Une fête populaire concentrée sur une seule journée, signe aussi que la Région bruxelloise se serre déjà la ceinture





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