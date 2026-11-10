La FIA et Mohammed Ben Sulayem maintiennent le calendrier de la saison 2026 de Formule 1 avec les Grands Prix du Qatar et d'Abu Dhabi aux dates prévues.

La Formule 1 confirmera le déroulement de sa saison 2026 avec les deux dernières étapes au Qatar et à Abu Dhabi. Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a officiellement entériné ce choix stratégique pour clôturer le calendrier de la discipline. Cette décision met fin aux interrogations concernant d'éventuels reports dus aux tensions géopolitiques régionales. La FIA a tranché : la saison 2026 de Formule 1 se terminera bien par un enchaînement entre les GP du Qatar et d' Abu Dhabi. Les courses sont initialement prévues pour les 29 novembre et 6 décembre. Cette programmation intervient malgré les incertitudes liées au contexte international actuel.

Confirmation officielle des dates finales

Mohammed Ben Sulayem a assuré que la discipline se rendrait bien au Qatar et à Abu Dhabi pour achever la saison 2026. Le président de la FIA a confirmé que la discipline se rendrait bien au Qatar et à Abu Dhabi pour achever la saison 2026. La décision était attendue par les organisateurs et les équipes concernées. Le circuit d'Imola, en Italie, avait été préparé en alternative au cas où le Moyen-Orient serait exclu. Les autorités italiennes s'étaient mobilisées pour sécuriser une éventuelle présence, mais cette hypothèse a été écartée. La FIA a tranché : la saison 2026 de Formule 1 se terminera bien par un enchaînement entre les GP du Qatar et d'Abu Dhabi.

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Sécurisation du paddock et des pilotes

Les discussions étaient nombreuses au sujet de ces deux courses, alors que les tensions sont vives. Les responsables de la FIA ont travaillé en amont pour garantir la sécurité physique des personnes impliquées. Mohammed Ben Sulayem a affirmé que tout était en discussion pour sécuriser au maximum le paddock et les pilotes. Le président de la FIA a pris la parole sur Instagram pour rassurer la communauté de la Formule 1. Il a précisé que " Nous sommes parfaitement préparés et pleinement déterminés à organiser deux week-ends de Grand Prix exceptionnels et à offrir une conclusion spectaculaire au Championnat du monde de Formule 1 de la FIA ". Cette déclaration souligne la volonté de maintenir l'intégrité du calendrier sportif.

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Impact des tensions géopolitiques

Le contexte international a influencé les débats autour de ces deux épreuves finales. Les tensions sont vives, notamment en raison du conflit en Iran. Les observateurs internationales suivaient de près l'évolution de la situation pour anticiper d'éventuels bouleversements. Le corps d'un bébé retrouvé dans un sac poubelle à Dalhem est unrelated à ce contexte sportif international. La réponse du vice-Premier ministre sur d'autres sujets politiques montre que l'actualité globale est dense. Mais il n'y aura donc aucun changement dans la programmation de la Formule 1. Mohammed Ben Sulayem a insisté sur la détermination à poursuivre les événements prévus. Les patients et leurs familles agités à l'UZ Brussel concernent un autre dossier sanitaire local. La confirmation de Mohammed Ben Sulayem montre que la logique sportive l'emporte sur les risques géopolitiques.

Prochaines étapes pour les équipes

Les constructeurs et les pilotes devront maintenant finaliser leur préparation pour ces deux courses. La saison 2026 de Formule 1 se terminera bien par un enchaînement entre les GP du Qatar et d'Abu Dhabi. Les équipes devront adapter leurs stratégies de voyage et de logistique en conséquence. Lando Norris a fait n'importe quoi sur le podium du GP du Brésil lors de la précédente étape. George-Louis Bouchez négocie-t-il le budget avec Bart De Wever est une question politique sans lien direct. Budget fédéral et se dirige-t-on vers un nouvel accord de gouvernement restent des sujets politiques internes. La réponse du vice-Premier ministre David Clarinval concerne le niveau de l'austérité. Les enfants veulent écrire à Saint-Nicolas avec des kits de coloriage gratuits. Bouteille cassée et feu d'artifice dans l'oreille sont des anecdotes locales sans impact. La côte belge également touchée par la montée des eaux est une préoccupation environnementale. Frigos en panne dans des supermarchés en France relèvent de la logistique alimentaire. Deux mois après la panne de son lave-linge sous garantie est un dossier de consommation. Le corps d'un bébé retrouvé dans un sac poubelle à Dalhem reste une triste nouvelle locale. Bain de sang social en Belgique concerne Vynova Belgium et ses 600 emplois perdus. Proximus, Orange et Scarlet relèvent leurs tarifs pour 2027 affecte les consommateurs télécom. L'UZ Brussel a suspendu mardi ses soins ambulatoires et urgences pour problème informatique. L'invité de 7h40 sur la police de Bruxelles demande plus de moyens. Une centaine de sapeurs-pompiers mobilisés au château de Versailles ont un objectif précis. La responsabilité de l'attaque des frigos en France est confirmée par le ministre.