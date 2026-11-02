F1 Mexique : Hamilton réclame des règles après l'incident Leclerc

Lewis Hamilton critique la gestion de Ferrari suite à son altercation avec Leclerc au GP du Mexique. Il exige des règles claires pour éviter les conflits internes.

Lewis Hamilton a exprimé son vif mécontentement à l'issue du Grand Prix du Mexique de Formule 1, exigeant des mesures concrètes de la part de son équipe Ferrari suite à une altercation dangereuse avec son coéquipier Charles Leclerc. Le septuple champion du monde britannique, qui semblait visiblement irrité sur le podium après avoir déjà fait part de son amertume sur la radio durant la course, a réclamé publiquement des discussions sérieuses en interne pour clarifier les comportements attendus sur la piste.

Appel à des règles d'engagement claires

Cette prise de position n'est pas anodine, car Hamilton avait déjà exhorté Ferrari à mettre en place des règles d'engagement strictes à la suite d'un précédent accrochage avec Leclerc lors du Grand Prix d'Italie en septembre dernier. Il a donc de nouveau interpelé son équipe après ce dernier affrontement survenu à Mexico, soulignant l'urgence de la situation pour préserver la cohésion de l'écurie.

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L'Britannique a tenu à rappeler l'impact global de leurs actions, affirmant que chaque décision prise dans la voiture a des répercussions directes sur toutes les personnes qui travaillent en coulisses pour l'ensemble de l'équipe. Il a insisté sur le fait que le travail d'équipe fait partie intégrante de leur métier et de leur contrat, estimant que cette dynamique aurait pu être respectée lors de cette course.

Frustration et analyse des dynamiques d'équipe

Histoire de souligner la répétition du problème, Hamilton a indiqué que cette situation continuerait d'exister tant qu'aucune mesure concrète ne serait prise. Il a espéré qu'une véritable discussion approfondie et sérieuse aurait lieu pour que l'incident ne se reproduise plus à l'avenir, tout en admetting qu'il était content de voir un jeune pilote comme Kimi Antonelli remporter son premier championnat.

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Le pilote a toutefois nuancé cette joie par une réelle colère interne, expliquant que perdre des places à cause de la rivalité interne est particulièrement difficile. Il a rappelé que chez Mercedes, il avait observé des échanges intenses entre Charles Leclerc et Carlos Sainz, notant que celui qui prenait la tête finissait par s'échapper, mais jugeait cette dynamique acceptable aux quatrième et cinquième places plutôt qu'aux premières.

Réactions et contexte du championnat

Lewis Hamilton a analysé la mentalité de son coéquipier, affirmant que chez Leclerc, âgé de 28 ans, il s'agit moins d'une question d'âge que d'une approche tout ou rien où chacun refuse de perdre. Il a comparé la situation à des manœuvres agressives passées, rappelant qu'il aurait pu tenter des actions similaires à Silverstone, ce qui aurait pu leur faire perdre la victoire collective à tous les deux.

De son côté, Charles Leclerc, qui a cédé la tête à Max Verstappen après sa pénalité et a terminé quatrième, a reconnu son erreur sur Canal+. Il a expliqué qu'il souhaitait redonner la position à Lewis mais que Max s'était intercalé, rendant la manœuvre difficile. Leclerc a jugé la pénalité méritée, admettant qu'ils avaient tous deux freiné trop tard.

Ce résultat a permis à Max Verstappen de dépasser Hamilton et George Russell pour se hisser à la deuxième place du championnat. Charles Leclerc reste également dans la course pour le titre, tandis que Ferrari occupe la deuxième place au classement des constructeurs. Frédéric Vasseur, le directeur français de l'écurie, a qualifié l'incident d'un manque de respect flagrant envers l'équipe et le sport.