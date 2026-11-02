F1 Mexique : Vasseur critique le manque de respect Leclerc-Hamilton

Frédéric Vasseur dénonce l'incident entre Leclerc et Hamilton au GP du Mexique, causant la défaite de Ferrari et la victoire de Verstappen.

Frédéric Vasseur, directeur de l'écurie Ferrari en Formule 1, a vivement condamné l'incident survenant entre ses deux pilotes Charles Leclerc et Lewis Hamilton au début du Grand Prix du Mexique ce dimanche. Cet affrontement dans les premiers virages a coûté cher à la Scuderia, laissant Max Verstappen remporter la course. Vasseur a qualifié cette passe d'armes de manque de respect envers l'équipe et ses collaborateurs.

Incident au départ et pénalité

Lors des trois premiers virages du circuit de Mexico, une confrontation intense a opposé Lewis Hamilton, parti en pole position, et Charles Leclerc, aligné au troisième rang. Les deux pilotes se sont retrouvés roues contre roues, frôlant dangereusement la collision. Dans cette manœuvre, Leclerc a dû couper dans l'herbe pour éviter l'accident.

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Cette erreur tactique a valu une pénalité de cinq secondes au pilote monégasque. Cette sanction a modifié la hiérarchie de l'arrivée, permettant à Max Verstappen, sur Red Bull, de ne rencontrer qu'une faible opposition et de décrocher la victoire. Hamilton et Leclerc, finalement classés deuxième et quatrième, ont laissé échapper une victoire qui semblait promises à l'écurie italienne.

Vasseur dénonce un manque de respect

Frédéric Vasseur s'est exprimé avec fermeté au micro de Canal+ après la course. Il a exprimé sa difficulté à accepter le résultat, surtout compte tenu de la position de force acquise après le premier virage. Le dirigeant français a souligné l'historique local, rappelant qu'à Mexico, aucun dépassement n'est survenu depuis soixante-douze ans.

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" Ce n'est pas le résultat qu'on espère ", a-t-il déclaré, ajoutant que gâcher une victoire après un tel départ est difficile à digérer. Il a insisté sur la dimension collective de l'effort, soulignant que les pilotes ne courent pas pour eux seuls mais pour une marque, des sponsors et deux mille personnes travaillant derrière eux.

Colère froide du directeur technique

Le directeur de Ferrari a admis avoir cette situation " en travers ". Il a précisé qu'il n'avait pas encore discuté avec les pilotes, estimant qu'un délai de quatre à six jours était nécessaire avant un dialogue face à face. Cependant, sa colère froide ne laisse place à aucune ambiguïté sur la gravité de l'incident aux yeux de la direction.

Lewis Hamilton, quant à lui, est apparu très irrité sur le podium, après avoir déjà exprimé son amertume sur les ondes durant la course. Le Britannique a réclamé des discussions sérieuses en interne pour clarifier les relations et éviter de tels épisodes à l'avenir. Cette affaire met en lumière les tensions possibles au sein de l'écurie malgré des performances en hausse.