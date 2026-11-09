Factures énergie Wallonie 2026 : astuces pour réduire les dépenses

En Wallonie, les prix de l'électricité et du gaz augmentent fortement en novembre 2026. Découvrez comment Testachats et Julie Frère conseillent aux ménages pour limiter les coûts.

Face à la chute des températures en novembre 2026, les ménages wallons se questionnent sur la nécessité d'activer les systèmes de chauffage. Cette interrogation s'accompagne d'une inquiétude grandissante concernant l'impact des factures énergiques sur le budget familial. Les tarifs de l'électricité progressent de 16 % et ceux du gaz s'alourdissent de 24 % entre octobre et novembre 2026. Cette hausse significative pousse les consommateurs à rechercher des méthodes efficaces pour maintenir leur confort thermique sans accepter une dégradation financière majeure. L'objectif est désormais d'optimiser chaque kilowattheure consommé pour atténuer la pression budgétaire.

Comparaison des offres pour économiser 800 euros

La comparaison systématique des propositions des fournisseurs représente la première mesure recommandée pour réduire les coûts annuels. Cette stratégie permet de réaliser des économies substantielles, estimées à environ 800 euros par an pour un ménage moyen. Les coûts actuels se situent en moyenne à 1 700 euros pour l'électricité et 2 500 euros pour le gaz. Julie Frère, porte-parole de l'organisation Testachats, souligne l'importance de prendre le temps nécessaire pour analyser les contrats. Elle recommande soit de choisir un contrat à tarif fixe pour sécuriser les dépenses, soit de conserver un tarif variable en suivant attentivement les fluctuations du marché. Cette démarche comparative est essentielle pour éviter de payer plus cher que nécessaire pour une énergie dont la demande reste constante.

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Ajustement de la température pour réduire de 7 %

Le système de chauffage constitue le poste de dépense énergétique le plus lourd dans la plupart des foyers. Diminuer la température ambiante d'un seul degré permet de réduire la consommation énergétique d'environ 7 %. Julie Frère conseille de limiter le fonctionnement des radiateurs pendant la nuit et durant les périodes d'absence. Il est également crucial de bien répartir la chaleur dans la pièce en veillant à ne pas bloquer la circulation de l'air. Placer des rideaux ou des meubles comme des canapés devant les radiateurs entrave la diffusion de la chaleur. En revanche, fermer les rideaux et les volets la nuit permet de conserver la chaleur acquise pendant la journée. Ces ajustements simples mais efficaces modifient significativement l'empreinte énergétique du domicile.

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Mesures techniques pour optimiser l'isolation et l'usage

Outre la gestion de la température, plusieurs gestes techniques contribuent à alléger la facture finale. Isoler les conduites d'eau chaude évite les pertes de chaleur lors du transport vers les points de puis. Privilégier des appareils domestiques peu énergivores lors de leurs acquisitions successives réduit la charge globale. Utiliser systématiquement les programmes écologiques sur les machines et éteindre complètement les appareils plutôt que de les laisser en veille sont des pratiques recommandées. Ces habitudes, une fois consolidées, s'additionnent pour produire un impact notable sur le budget mensuel. La rigueur dans l'application de ces conseils permet de transformer de simples bonnes intentions en résultats financiers concrets pour les ménages soucieux de leur portefeuille.

Salon Welcome Home à Brussels Expo le 14 novembre

Testachats organise le salon Welcome Home les 14 et 15 novembre au Palais 7 de Brussels Expo. Cet événement offre une plateforme pour découvrir des astuces concrètes de réduction des dépenses. Les visiteurs peuvent y bénéficier de conseils indépendants et personnalisés adaptés à leur situation. L'événement permet également de plonger dans les coulisses des tests de produits réalisés par l'association. Des conférences sont prévues pour approfondir les questions de consommation responsable. Toutes les informations pratiques et le programme détaillé sont disponibles sur le site officiel de l'organisateur. Cette rencontre constitue une opportunité pour les consommateurs wallons de s'informer directement auprès d'experts du secteur.