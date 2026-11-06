FAGG met waarschuwing voor ZAS Augustinus en ZOL wegens gebreken in IVF-centra

Het FAGG waarschuwt fertiliteitscentra van ZAS Augustinus en ZOL. Bij niet-naleving dreigt intrekking van de erkenning voor deze Belgische IVF-klinieken.

Het federaal geneesmiddelenagentschap FAGG heeft de fertiliteitscentra van ZAS Augustinus in Wilrijk en het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk een formele waarschuwing uitgereikt. Deze sanctie wordt opgelegd na inspectierapporten die ernstige tekortkomingen in de werkwijzen van deze klinieken blootlegden. Beide instellingen hebben aangegeven de vastgestelde problemen direct hebben aangepakt om de kwaliteit van de zorg te waarborgen.

Gebreken ZAS Augustinus in Wilrijk

Bij ZAS Augustinus stelden de inspecteurs op 23 juni zes 'belangrijke' tekortkomingen vast. Deze situatie wordt door de watchdog geclassificeerd als de op een na zwaarste categorie van schendingen. Daarnaast werden vijftien andere, minder zware gebreken geïdentificeerd in het inspectieverslag. Een specifiek punt van kritiek betrof een 'ernstig ongewenst voorval' dat op 9 september 2025 plaatsvond, maar pas op 28 oktober aan het FAGG werd gemeld.

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Evelien Heeren, woordvoerder van ZAS Augustinus, reageerde hierop met de stelling dat het om een 'voorals technische kwestie' ging waarbij geen patiënten rechtstreeks betrokken waren. Het ziekenhuis belooft voortaan alle incidenten binnen de veertien dagen meldplichtig te rapporteren. Heeren benadrukte dat er op geen enkel moment een risico is geweest voor de patiëntveiligheid of de kwaliteit van de zorg. Er zou geen gevolg zijn geweest voor de patiënt of voor de kwaliteit van de ei- of zaadcellen. Volgens het ziekenhuis keurde het FAGG in oktober het opgestelde actieplan goed.

Problemen bij ZOL in Genk

Het ZOL in Genk kreeg eveneens een waarschuwing na inspecties op 13 en 14 juli, waarbij vijf belangrijke tekortkomingen werden gevonden. Jurgen Ritzen, de woordvoerder van ZOL, verklaarde dat diverse beloofde verbeteringen maanden te laat werden doorgevoerd. Hij gaf toe dat de donorcrisis, waarnaar wordt verwezen in de context van de sector, de situatie heeft verergerd en alles vertraagd heeft.

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De inspecteurs accepteren de impact van deze crisis, maar wijzen op de strikte plicht om het FAGG daarover in te lichten. Daarnaast kon het ZOL geen testverslag voorleggen van de software waarin het de gegevens van donoren en patiënten bijhoudt. Ritzen stelt dat de tekortkomingen intussen allemaal weggewerkt zijn, maar de controleurs blijven waakzaam voor de digitale infrastructuren.

Gevolgen van de waarschuwing

Een waarschuwing door het FAGG is een serieuze stap die betekent dat de erkenning van de centra kan worden geschorst of ingetrokken. Dit gebeurt als het actieplan onvoldoende is of als inspecteurs bij een volgende controle dezelfde inbreuken vaststellen. De federale watchdog hanteert een nul-tolerantiebeleid ten aanzien van gebreken die de patiëntveiligheid in het geding brengen.

Het FAGG inspecteert sinds het voorjaar alle Belgische fertiliteitscentra. Deze grootschalige controle is onderdeel van een herstelpool nadat in 2025 bleek dat het sperma van bepaalde donoren, waaronder de controversiële figuur Wilfried Peys, op een schandalige manier werd ingezet. Deze inspectieronde is essentieel om het vertrouwen in de Belgische IVF-sector te herstellen.

Toekomstige stappen en controle

Zowel ZAS Augustinus als het ZOL hebben aangegeven dat ze de problemen hebben aangepakt en zich volledig inzetten om aan de eisen van het FAGG te voldoen. De klinieken zullen nauwlettend worden opgevolgd door de federale instantie om te verzekeren dat de verbeteringen structureel en blijvend zijn. Het uitblijven van adequate maatregelen kan leiden tot de stopzetting van de erkende activiteiten in deze gespecialiseerde centra.