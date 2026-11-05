Faillissement : Recouvrement des avances et bons d'achat par le curateur

Apprenez à récupérer vos fonds après la faillite d'un commerçant. Guide concret sur la déclaration de créance auprès du curateur pour les bons d'achat et acomptes versés.

De nombreux consommateurs se retrouvent confrontés à une situation désagréable lorsque l'établissement dans lequel ils ont effectué des achats ou versé des acomptes déclare soudainement faillite. Que ce soit pour un bon cadeau non utilisé ou une avance destinée à un événement comme un mariage qui ne se tiendra pas, la question de la récupération des fonds se pose immédiatement. Les experts juridiques soulignent que la possibilité de recouvrer une partie de l'argent perdu dépend strictement de la procédure légale en cours.

Procédure légale et rôle du curateur

Lorsqu'une entreprise est déclarée en faillite, l'entrepreneur cesse de gérer les opérations et un curateur prend le relais pour traiter les affaires en suspens. Ce professionnel, souvent un avocat spécialisé nommé par le tribunal judiciaire, a pour mission principale de liquider les actifs disponibles. L'objectif affiché est de maximiser les retours financiers pour l'ensemble des créanciers inscrits. La gestion des biens reste sous la supervision stricte de la justice belge pendant toute la durée de la liquidation.

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Hiérarchie stricte des créanciers prioritaires

La distribution des fonds suit un ordre hiérarchique légal incompressible qui place les créanciers privilégiés en tête de liste. Les grandes institutions financières, les administrations fiscales, les fournisseurs et les employés bénéficient d'un droit de priorité absolu. En conséquence, les clients particuliers ou consommateurs ordinaires sont traités comme des créanciers chirographaires. Ils ne viennent en queue de liste et ne reçoivent un paiement que s'il reste une marge financière résiduelle après apurement des dettes prioritaires.

Le cas spécifique de la société Saupoussière

La faillite récente de l'entreprise de vente de meubles Saupoussière illustre parfaitement ce risque systémique pour le public. Les consommateurs ayant payé des acomptes pour des cuisines neuves ou des salons restent dans une position fragile face à cette réalité économique. Selon Diederik Bruloot, professeur en droit des faillites à l'université de Gand, la probabilité de récupération totale des sommes engagées est extrêmement faible dans ce contexte. La structure même du marché du travail et de la dette rend le retour d'argent quasi impossible pour le grand public.

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Déclaration de créance et outils numériques

Une démarche obligatoire s'impose pour tout consommateur souhaitant figurer dans le processus de distribution des actifs. Il est impératif de déposer une déclaration de créance auprès du curateur désigné spécifiquement pour le dossier. Sans cette formalité administrative, le curateur n'a aucune connaissance de votre préjudice financier et aucun droit de réclamation ne peut être reconnu. Cette étape constitue la seule voie légale pour espérer obtenir une compensation partielle.

Identification via Itsme et Kruispuntbank van Ondernemingen

La déclaration peut être effectuée numériquement via l'application d'identité Itsme en saisissant le numéro d'entreprise spécifique du défunt commerçant. Il est crucial d'utiliser le numéro juridique composé de dix chiffres commençant par zéro ou un, et non la simple marque commerciale. La consultation de la Kruispuntbank van Ondernemingen permet de vérifier l'identité exacte du curateur assigné par la justice. Cette recherche permet d'obtenir les coordonnées précises pour envoyer les preuves d'achat comme les factures ou les reçus de paiement par email ou courrier officiel.