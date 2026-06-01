Faillite de Ziegler : quatre sociétés de transport touchées, des centaines d'emplois menacés

Le transporteur belge Ziegler s'est déclaré en faillite, affectant quatre entités et mettant en péril des centaines d'emplois à la suite de difficultés financières aggravées par la hausse des coûts du carburant. Des curateurs seront nommés pour trouver des repreneurs et tenter de sauver un maximum de postes.

Le transporteur Ziegler a demandé et obtenu la mise en faillite auprès du tribunal de l'entreprise de Bruxelles. C'est ce qu'écrit le journal francophone L'Echo et les syndicats confirment la nouvelle.

La faillite concerne quatre sociétés : Ziegler SA, Intertrans, Dornach et Universal Express. Des curateurs seront désignés pour tenter de trouver un ou plusieurs repreneurs pour les activités. La faillite a été confirmée lundi au personnel lors d'une réunion extraordinaire du conseil d'entreprise, selon Philippe Lescot de la centrale chrétienne.

"L'objectif reste de sauver le plus d'emplois possible", selon Lescot. Toujours selon la centrale chrétienne, environ 500 personnes travaillaient pour l'entreprise en Belgique. Plusieurs parties de l'entreprise pourraient être reprises, mais la majeure partie de ces emplois disparaît de toute façon. L'entreprise était en mauvaise posture depuis plusieurs mois, notamment en raison de la hausse des prix du carburant.

En mars, la filiale française a déjà fait faillite, ce qui a entraîné la perte d'environ 1 500 emplois. Google a lancé une nouvelle fonction qui permet aux utilisateurs de choisir eux-mêmes quelles sources ils voient en premier lors d'une recherche. Ainsi, vous ne manquez plus les dernières nouvelles de VRT NWS





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