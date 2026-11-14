Faillite des communications aériennes USA : 16.000 vols annulés

Une panne de réseau FAA paralyse le ciel américain. La FAA et le gouvernement Trump expliquent cette interruption massive par une mise à jour d'infrastructure vétuste.

Plus de 16.000 vols ont été annulés aux États-Unis vendredi et samedi suite à une suspension rarissime des décollages. Cette interruption du trafic aérien national a été provoquée par une panne de communication majeure qui a paralysé le système de contrôle. Le régulateur américain de l' aviation civile, la FAA, a confirmé que le retour à une situation normale pourrait prendre plusieurs jours aux États-Unis.

Une panne d'infrastructure critique paralyse le ciel

La FAA a estimé que entre 4.000 et 5.000 des 41.000 vols prévus le samedi devraient être annulés. Bryan Bedford, le patron de la FAA, a répété lors d'une conférence de presse exclure qu'une cyberattaque soit à l'origine de cet incident. Tout a commencé vendredi après-midi quand la FAA a subitement interdit le décollage de tous les avions sur l'ensemble du territoire américain.

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Cette décision exceptionnelle a été motivée par une opération de routine concernant le remplacement d'une infrastructure vétuste. Le ministre des Transports Sean Duffy a attribué l'origine du problème à un sous-traitant qui remplaçait une ligne de communication en cuivre par de la fibre optique. Un incident lors de cette procédure a généré une panne de routeur, provoquant des problèmes de communication avec les avions et affectant également des radars.

Bryan Bedford a précisé que cette instabilité technique a commencé à se propager rapidement dans le réseau. Face à cette dégradation de la sécurité et de la visibilité, les autorités ont pris la décision d'arrêter les décollages par mesure de précaution absolue. Le directeur de la FAA s'est excusé auprès des voyageurs pour la gêne occasionnée par cette paralysie générale du système aérien.

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Désorganisation totale et chaos dans les aéroports

Les conséquences sont visibles directement sur le terrain avec des centaines de milliers d'Américains subissant la pagaille dans le ciel du pays. Lisa Beraid, à l'aéroport LaGuardia de New York, décrit une situation où les files d'attente sont à rallonge et les halls d'embarquement envahis de camping improvisés. Son vol a été retardé vendredi puis annulé, et le transfert sur un vol samedi matin a finalement échoué.

Pat Curlett, un employé de Ford en visite à New York, raconte être resté près de trois heures sur le tarmac sans pouvoir atterrir. " On a probablement passé pas loin de trois heures sur le tarmac avant de débarquer ", confie cet usager frustré. Il précise qu'il campe dans l'aéroport depuis 18H00 vendredi soir, illustrant la gravité de la disruption logistique.

Si les autorités ont réautorisé les avions à décoller dès vendredi soir, la désorganisation des équipages et des appareils empêche un retour immédiat à la normale. Les panneaux d'affichage restent constellés du rouge des annulations, créant une détresse palpable parmi les passagers bloqués. Cette saturation des infrastructures aéroportuaires rend le reconditionnement du trafic extrêmement complexe et lent.

Debats politiques sur le financement de la modernisation

Hasard du calendrier, cet incident survient à la veille d'une demande budgétaire importante adressée au Congrès américain. La Maison Blanche a demandé aux parlementaires d'approuver une enveloppe supplémentaire de 30,1 milliards de dollars pour moderniser le système de l'aviation civile. Le président Donald Trump n'a toujours pas pris la parole publiquement sur ce sujet spécifique.

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Sean Duffy a lancé une demande plus ambitieuse vendredi soir, affirmant vouloir 50 milliards de dollars pour créer un système ultramoderne. Il promet qu'avec un nouveau réseau, ces pannes catastrophiques ne se reproduiront plus. Cette approche a été vivement critiquée par certaines figures démocrates qui jugent l'action gouvernementale insuffisante et tardive.

Gavin Newsom, gouverneur démocrate de Californie, a raillé le fait que les républicains disposaient des deux chambres du Congrès pendant deux ans. Le sénateur de gauche Brian Schatz a appelé le gouvernement à utiliser de l'argent voté initialement pour financer la police de l'immigration. Les arrêts de tous les décollages restent des événements rarissimes, comparables uniquement aux incidents de 2023 et des attentats du 11 septembre 2001.