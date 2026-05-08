Familles de Wetteren ont vécu une panne d'électricité sans précédent pendant 2 heures

Plusieurs familles de Wetteren ont été confrontées à une panne d'électricité sans précédent pendant 2 heures, causée par une coupure dans une ligne d'électricité. La ligne a été réparée et les familles ont repris leur électricité, mais pendant ce temps, elles ont trouvé des solutions créatives pour passer le temps.

In Wetteren hebben zo'n 15.000 familles 2 heures sans électricité en ontravé une panne causée par une coupure dans une ligne d' électricité . La ligne a été réparée et les familles ont repris leur électricité .

Pendant ce temps, les familles ont trouvé des solutions créatives pour passer le temps. Un barbier a déplacé sa clientèle en extérieur pour continuer à couper les cheveux. La panne a eu des conséquences amusantes et a attiré l'attention sur la nouvelle fonction de Google qui permet aux utilisateurs de choisir les sources qui les préparent en premier lorsque vous recherchez.





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