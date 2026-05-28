Fausse alerte à la bombe à Louvain : des coûts considérables pour les transports et la société

Une fausse alerte à la bombe dans la gare de Louvain a paralysé le trafic ferroviaire pendant 2,5 heures, entraînant des retards massifs, des fermetures de routes et une intervention policière importante. Les coûts directs et indirects s'élèvent à des dizaines de milliers d'euros, sans compter l'impact sur la productivité et l'environnement. Le parquet recherche les auteurs pour récupérer les frais.

Une fausse alerte à la bombe survenue hier après-midi à Louvain a coûté beaucoup de temps, d'argent et d'efforts aux personnes concernées. C'est ce qui ressort des entretiens avec notre expert en circulation, la société De Lijn , la SNCB et la police.

Après plusieurs signalements flous concernant une bombe dans la gare, le trafic ferroviaire est resté à l'arrêt pendant 2,5 heures. Les coûts, directs et indirects, sont donc élevés. Le parquet recherche le ou les auteurs possibles, également pour récupérer les frais. Dimitri Temmerman de la SNCB peut enfin respirer.

Entre-temps, tout est rentré dans l'ordre, mais l'impact a été gigantesque. À Louvain, pendant l'heure de pointe, environ 25 trains par hour transitent, desservant tout le pays : Gand, Anvers, la côte, l'aéroport... L'impact s'est fait sentir presque partout. Le trafic ferroviaire est resté bloqué pendant environ 2,5 heures.

Finalement, la SNCB a dû supprimer ou modifier 200 trains. Au total, cela représente 4 500 minutes de retard, soit 75 heures. Il nous appartient maintenant de calculer combien cela a coûté. L'impact ne s'arrête pas dès que la gare est rouverte : les retards s'accumulent encore un peu, mais il faut aussi s'assurer de nuit que les trains déroutés retrouvent leur bon emplacement.

Tout cela coûte de l'argent. Un montant exact n'est pas encore disponible de la part de Temmerman. En 2019, un étudiant de Namur a été condamné pour une dizaine de fausses alertes à la bombe. Des gares de Bruxelles, Liège et Mons avaient reçu un signalement tout comme l'aéroport de Charleroi.

La police l'avait localisé via Facebook et son adresse IP. L'étudiant a écopé de la peine de travail la plus lourde possible et a dû payer 380 000 euros pour couvrir les coûts de plusieurs évacuations





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