Fausses alertes à la bombe en Europe : Laurent Nuñez évoque une ingérence étrangère

Des écoles et des vols commerciaux européens visés par de fausses alertes à la bombe. Les autorités examinent une possible campagne coordonnée, sur fond de craintes d'escalade de la guerre hybride.

Des écoles en Italie, en Irlande et au Royaume-Uni ont fait l'objet de fausses alertes à la bombe le mercredi. En France, trois établissements scolaires ont reçu le même type de menaces le jeudi. Ces incidents s'ajoutent à une série de fausses alertes qui touche l'aviation civile en Europe et alimente les inquiétudes des responsables politiques et sécuritaires sur une possible ingérence étrangère.

Le ministre Jean-Luc Crucke réclame une évaluation de la menace par l'OCAM, l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. Laurent Nuñez, de son côté, juge que la dernière campagne d'alertes à la bombe dans l'aviation civile justifie de forts doutes sur leur origine.

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Fausses alertes à la bombe dans les écoles européennes

Les écoles visées par les fausses alertes se trouvent en Italie, en Irlande et au Royaume-Uni, où les menaces ont été reçues le mercredi. Trois établissements scolaires en France ont reçu un message du même type le jeudi, ce qui renforce l'idée d'un phénomène qui dépasse les frontières nationales.

Dans chaque cas, les menaces ont conduit les autorités locales à réagir face à un risque qui, selon les informations disponibles, n'était pas fondé. Le schéma commun, identique dans plusieurs pays, pousse à rapprocher ces épisodes des campagnes observées dans le transport aérien.

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Vols commerciaux visés par des menaces concertées

Début novembre, des dizaines de vols commerciaux ont fait l'objet de fausses alertes à la bombe à travers l'Europe. Ces alertes ont entraîné des déroutements d'avions, des escortes par des chasseurs, des évacuations et des fouilles.

Aucun explosif n'a été découvert lors de ces opérations. Malgré cette absence de danger réel, les mesures prises ont mobilisé d'importants moyens et perturbé les voyageurs, ce qui explique la vigilance accrue des autorités face à ces menaces répétées.

Positions de Laurent Nuñez et de Jean-Luc Crucke

Laurent Nuñez affirme que la dernière campagne d'alertes à la bombe dans l'aviation civile a concerné de nombreux pays européens et qu'elle laisse planer de forts doutes. Selon ses propos, la Russie, et éventuellement d'autres pays, pourraient chercher à déstabiliser les Européens en organisant des campagnes de ce type.

Jean-Luc Crucke, pour sa part, demande que l'OCAM procède à une évaluation de la menace, afin de mesurer le niveau de risque réel pesant sur les vols. Laurent Nuñez précise toutefois que ces alertes sont toujours prises en compte très sérieusement, quelle que soit leur origine supposée.

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Enquêtes en cours et suites données à la menace

Des investigations sont menées notamment avec les instances européennes, dont Europol, pour tenter d'identifier l'origine des fausses alertes. Les services de renseignement échangent largement des informations dans ce cadre, car Laurent Nuñez décrit des alertes manifestement concertées.

L'objectif est de déterminer si ces menaces relèvent d'une même opération coordonnée et de qualifier précisément le risque pour les écoles comme pour l'aviation civile. Les autorités devront confirmer les conclusions de ces investigations, qui restent en cours à la date de publication.