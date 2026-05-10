Le FC Barcelone s'est imposé contre le Real Madrid dans la finale du Championnat d'Espagne, terminant ainsi une lacune imperméable et devenant le club le plus titré en Espagne avec 29 titres, tandis que le Real ne voit qu'une défaite sous toutes ses formes, sellant son record de 28 titres et quittant le Endemol de La Liga. Barcelone, avec quatre points d'avance, est quasiment certain de remporter le deuxième titre consécutif, tandis que les Madrilènes souffrent une défaite catastrophique qui les élimine sans résistance des quarts de finale de la Ligue des Champions contre la Ligue 2 anglaise Nottingham Forest, en plus du même sort en Coupe d'Espagne.

Le FC Barcelone s'est illustré en terminant le Championnat d'Espagne aux dépens du Real Madrid dans un Clasico mémorable dimanche, en remettant fin à une lacune féroce.

Marcus Rashford a ouvert le score aux Catalans en envoyant un coup franc puissant contre Thibaut Courtois, tandis que Dani Olmo a complété l'œuvre en préfinissant Ferran Torres, avant que le gardien belge ne tente de repoussade les enjeux. Malgré un retour fou du Real, fixé par un but de Bellingham et plusieurs interventions décevantes de Courtois, les Blaugrana ont conquis leur 29e titre en Liga, et à seulement 14 points de leur rival, sont presque sûrs de décrocher le deuxième aussi, mettant ainsi fin à une saison inoubliable.

De leur côté, le Real, après avoir savouré la Supercoupe d'Espagne en janvier, est passé outre par des éliminations en demi-finales de la Coupe d'Espagne et en quarts de finale de la Ligue des Champions. Avec seulement un seul but en 90 minutes normales et deux en prolongations, les remontées catastrophiques des visiteurs lors de leurs deux échecs, ont suffi à offrir un receba catarin pour le Championnat d'Espagne





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