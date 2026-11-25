La FDA impose à Novo Nordisk et Eli Lilly d'ajouter un avertissement sur le risque de perte de vision lié aux agonistes GLP-1 comme Ozempic et Wegovy dans leurs notices.

L'agence américaine de régulation des produits de santé, la Food and Drug Administration ( FDA), a ordonné une modification obligatoire des notices d'utilisation pour les médicaments commercialisés par Novo Nordisk et Eli Lilly. Cette directive vise spécifiquement à informer les patients américains des risques de troubles visuels graves associés à l'utilisation de certains agonistes du récepteur du peptide-1 semblable au glucagon (GLP-1).

Extension des mises en garde sur la vision

La décision de la FDA rend obligatoire l'inclusion d'un avertissement dans la rubrique des effets indésirables et des mises en garde pour douze agonistes du GLP-1 approuvés sur le marché américain. Ces changements s'appliquent aux traitements populaires tels qu'Ozempic et Wegovy de Novo Nordisk, ainsi qu'aux produits Mounjaro et Zepbound d'Eli Lilly. L'objectif est de garantir que les consommateurs soient pleinement conscients des dangers potentiels liés à ces thérapies.

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Risque accru de neuropathie optique ischémique

L'agence sanitaire demande aux fabricants de mettre en garde contre un risque accru de neuropathie optique ischémique antérieure non artéritique, abrégé en NAION. Cette condition médicale rare mais sévère entraîne une diminution de l'apport sanguin vers le nerf optique, ce qui peut provoquer une perte de vision irréversible chez les patients traités. Les informations techniques doivent refléter cette menace spécifique pour la santé oculaire.

Lien scientifique confirmé par les recherches

Cette mesure réglementaire intervient suite à des preuves scientifiques croissantes établies par des chercheurs, notamment lors d'une étude menée par l'université Harvard en 2024. Cette recherche avait déjà mis en lumière un lien statistique entre la prise d'Ozempic et une incidence plus élevée de perte de vision. La FDA s'appuie désormais sur ces données pour renforcer la transparence vis-à-vis des usagers de ces médicaments à large diffusion.

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Précédents internationaux et indemnisations

La situation ne se limite pas aux États-Unis, car l'Agence européenne des médicaments avait déjà intégré le risque de NAION lié au sémaglutide dans les notices officielles au milieu de l'année dernière. Au Danemark, des dizaines de patients ayant développé des troubles oculaires après l'utilisation des médicaments de Novo Nordisk ont obtenu une indemnisation auprès du fonds national d'indemnisation des patients, préfigurant les conséquences juridiques potentielles.

Conformité obligatoire pour les laboratoires

Les laboratoires Novo Nordisk et Eli Lilly doivent désormais mettre à jour l'ensemble de leurs documents d'information pour les produits contenant des agonistes du GLP-1. Cette mise à jour réglementaire vise à protéger la santé publique en assurant que le risque de perte de vision soit clairement identifié comme un effet secondaire possible pour tous les utilisateurs de ces traitements contre le diabète et le surpoids.