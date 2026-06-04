Une collision entre un train et un minibus utilisé pour le transport scolaire a eu lieu à Buggenhout, en Belgique, faisant quatre morts et cinq blessés grièvement. La fédération belge des entreprises de transport de bus et de cars (FBAA) appelle les politiciens à prendre des mesures pour améliorer la financement du transport scolaire et demande une amélioration structurelle du statut des chauffeurs de bus scolaires.

La fédération des bus belges demande davantage de moyens financiers après un accident et demande qu'on arrête la 'chasse aux sorcières' contre les chauffeurs de bus scolaires.

Un accident de train a eu lieu à Buggenhout, où un minibus utilisé pour le transport scolaire a été percuté par un train. Quatre personnes sont décédées : deux enfants de 12 et 15 ans, la conseillère pédagogique de 27 ans et le chauffeur de 49 ans. Cinq autres enfants ont été grièvement blessés. Selon des témoignages d'anciens conseillers pédagogiques de VRT NWS, plusieurs plaintes ont été déposées contre le conducteur du bus dans le passé.

La fédération belge des entreprises de transport de bus et de cars (FBAA) appelle les politiciens à prendre des mesures pour améliorer la financement du transport scolaire. Elle demande davantage de moyens financiers pour le transport scolaire de De Lijn, afin que des critères de qualité plus sévères puissent être inclus dans les appels d'offres.

De plus, la FBAA demande une amélioration structurelle du statut des chauffeurs de bus scolaires pour rendre la profession plus attractive et de meilleure qualité. La FBAA critique sévèrement la situation. Selon le PDG Pieter Van Bastelaere, la publicité médiatique crée une 'chasse aux sorcières' dangereuse où tous les 14 000 chauffeurs de bus belges sont collectivement criminalisés.

Le propriétaire de la société de bus concernée ne peut pas se défendre contractuellement dans les médias et a déjà reçu des menaces de mort. La FBAA appelle les politiciens et les médias à la grande prudence lorsqu'il s'agit d'audiences anonymes. La fédération demande que l'enquête soit laissée en paix au parquet d'Oost-Vlaanderen. Le parquet d'Oost-Vlaanderen a déclaré qu'il n'avait 'aucun nouvel élément d'information' qui puisse être communiqué.

'Nous comprenons que de nombreuses questions se posent sur les circonstances précises de l'accident et que de grande nécessité sociale existe pour obtenir des informations claires. Il est essentiel que l'enquête soit menée avec calme, sérieux et objectivité. C'est dans l'intérêt des victimes, des proches et de tous les autres personnes impliquées.

', a déclaré le parquet. L'épouse du chauffeur décédé 'n'avait aucune connaissance de plaintes', a déclaré son avocat John Maes.

'C'est une surprise totale pour elle', a-t-il ajouté. 'Elle est très affectée par la mort de son mari et des autres passagers dans le bus qu'elle conduisait. ', a-t-il ajouté.

'Toutefois, elle se reconnaît complètement dans les allégations des derniers jours. ', a-t-il ajouté. 'Elle demande que l'enquête soit attendue et espère que l'origine et les circonstances soient établies. Elle est donc partie prenante dans l'enquête.

', a-t-il ajouté. John Maes a souligné que l'enquête est toujours en cours.

'Et il est important que cela ne soit pas perturbé par la couverture médiatique, ce qui n'est pas sain pour l'enquête. Nous demandons la prudence et nous avons confiance dans la justice.

', a-t-il ajouté. Après une enquête interne sur une nouvelle infraction, Infrabel n'a trouvé aucune infraction à la passerelle à Buggenhout.

'Nous n'avons trouvé aucune infraction à la passerelle', a déclaré Infrabel. 'Les images du 28 mai et celles du 29 mai ont été examinées. Selon nos informations, les témoins ont bien vu un bus de 't Ros Beiaard passer la passerelle après que le train eût passé.

', a-t-il ajouté. 'Cependant, les barrières étaient déjà levées et le feu était juste passé de rouge à vert. ', a-t-il ajouté. Infrabel ne souhaite pas commenter davantage sur ce sujet.

Presque 500 personnes se sont réunies dans l'auditorium De Vlinder à Saint-Gilles pour rendre hommage à Anke Robrecht, la conseillère pédagogique de 27 ans décédée dans l'accident. Outre de nombreuses familles, amis, enseignants et élèves de Richtpunt et des connaissances d'Anke Robrecht, le maire de Buggenhout, Geert Hermans, et la gouverneure de la province d'Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter, étaient également présents. Les propriétaires de la société de bus 't Ros Beiaard étaient également présents.

Le partenaire d'Anke Robrecht, Bjorn Van Malderen, a déclaré : 'Nous avions encore beaucoup de projets. Nous pouvions profiter des petites choses. Le soin envers nos petits chiens était toujours dans notre esprit.

', a-t-il ajouté. 'Lorsque vous voyez combien de monde était présent aujourd'hui, cela touche beaucoup de monde. ', a-t-il ajouté. Un ami de Van Malderen a ajouté : 'Il n'y a pas de mots pour décrire cela.

', a-t-il ajouté. La commissaire aux droits de l'enfant, Caroline Vrijens, a déclaré : 'Nous plaçons depuis des années la priorité à la réorganisation du transport scolaire en autobus pour les élèves en éducation spéciale.

', a-t-elle ajouté. 'Les trois principaux problèmes sont les trajets de bus trop longs, la qualité médiocre et le statut insuffisant des chauffeurs et des conseillères. ', a-t-elle ajouté. 'Il est absolument à la charge de De Lijn de se porter garant de la qualité de ces sous-traitants.

', a-t-elle ajouté. Caroline Vrijens a ajouté : 'Nous plaçons depuis des années la priorité à la réorganisation du transport scolaire en autobus pour les élèves en éducation spéciale. ', a-t-elle ajouté





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