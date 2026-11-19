Le système d'accueil familial en Fédération Wallonie-Bruxelles fait face à une tension majeure avec un millier d'enfants sans foyer. Focus sur le parcours de Manu Cockelaere et les perspectives d'engagement citoyen pour sécuriser l'avenir de ces jeunes vulnérables.

La Fédération Wallonie-Bruxelles traverse une situation critique concernant la prise en charge des mineurs éloignés de leur milieu familial. Près d'un millier d'enfants placés par décision de justice attendent toujours une famille d'accueil pour assurer leur stabilité affective et éducative. Ce décalage structurel expose ces jeunes à une incertitude prolongée, soulignant l'urgence d'un engagement citoyen accru pour remplir ces rôles essentiels au sein de la société locale.

Le témoignage de Manu Cockelaere et de ses parents d'accueil

Manu Cockelaere incarne aujourd'hui la réussite d'un parcours initialement marqué par la séparation familiale. Âgé de 26 ans et titulaire d'un diplôme de droit, le jeune homme se trouve actuellement en pleine recherche d'emploi. Il prépare activement des entretiens professionnels pour intégrer les services d'aide à la jeunesse, les institutions liées aux droits de la jeunesse ou les tribunaux de la jeunesse. Son choix de carrière n'est pas anodin, car il doit sa stabilité présente à l'accueil qu'il a reçu durant son enfance.

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Patrick Ghyssens et Mano Godefroid ont ouvert leur foyer à Manu Cockelaere lorsque celui-ci n'avait que 18 mois. Cette décision a transformé la vie du jeune homme et a structuré son identité professionnelle actuelle. Manu vit désormais en colocation, mais le lien avec ses parents d'accueil demeure solide et fonctionnel. L'entraide se manifeste concrètement ; par exemple, Patrick Ghyssens lui a récemment apporté une caisse de livres de droit pour l'aider dans ses préparatifs professionnels. Cette disponibilité constante illustre la profondeur du lien qui unit ces trois personnes, bien après la fin du processus judiciaire initial.

Un fonctionnement familial basé sur le dialogue permanent

La relation entre Manu Cockelaere et son famille d'accueil repose sur une communication constante et structurée. Patrick Ghyssens explique que cette dynamique découle directement des nombreuses visites effectuées auprès des Services d'aide à la jeunesse (SAJ). Ces interactions administratives et judiciaires ont naturellement engendré une habitude d'échange et de clarification des idées. Avec le temps, ce mode de fonctionnement a dépassé le cadre strict de l'accompagnement administratif pour investir tous les aspects de la vie quotidienne, qu'il s'agisse du sport, de la scolarité ou des relations personnelles.

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Mano Godefroid, la mère d'accueil, précise que leur motivation première était purement volontaire. Leur engagement ne découlait pas d'une incapacité à avoir des enfants biologiques, mais d'un désir sincère d'accueillir. Elle affirme que l'enfant qu'ils auraient pu avoir eux-mêmes n'aurait sans doute pas été aussi bien élevé ou épanoui. Cette déclaration met en lumière l'impact positif que peut avoir un accueil familial bienveillant et réfléchi sur l'épanouissement d'un mineur vulnérable.

Une diversité de profils recherchés par les antennes d'accueil

L'un des piliers du système actuel est la compatibilité potentielle entre les futurs parents d'accueil et les enfants confiés. Manu Cockelaere souligne que ce critère est une force majeure du dispositif, car il permet de lever une partie des inquiétudes légitimes des citoyens hésitant à se lancer dans cette aventure. Pour devenir famille d'accueil, la première étape consiste à contacter l'une des 25 antennes qui encadrent les familles d'accueil en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Guy De Backer, qui dirige l'une de ces antennes, insiste sur la grande diversité des profils acceptés. Il rassure les candidats potentiels en affirmant qu'il ne faut surtout pas hésiter à postuler, car la configuration familiale traditionnelle n'est pas une obligation. Le système accueille des hommes seuls, des couples d'hommes, des familles recomposées, des familles traditionnelles ou encore des couples sans enfants biologiques. Cette ouverture est essentielle pour élargir le vivier de candidats capables de répondre à la demande croissante.

Le bénévolat au cœur d'une urgence de 1000 enfants

L'accueil familial s'appuie fondamentalement sur le bénévolat et peut prendre plusieurs formes selon les capacités et la disponibilité des citoyens. Les engagements peuvent aller du parrainage le week-end à un séjour d'urgence limité à 45 jours maximum, en passant par des projets d'accueil à plus long terme. Cette flexibilité permet de s'adapter aux réalités de chacun tout en offrant une aide précieuse aux mineurs placés. Guy De Backer avance un chiffre alarmant pour illustrer l'ampleur du besoin : 1000 enfants sont actuellement en attente d'une place dans une famille d'accueil.

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Le bilan de l'expérience de Manu Cockelaere est globalement positif, bien que des moments de rupture avec sa mère biologique aient ponctué son enfance. Aujourd'hui, le jeune homme se projette dans l'avenir avec une ouverture d'esprit notable. Il envisage de renouer le contact avec sa mère biologique, acceptant que la dynamique serait différente de celle de son enfance. Cette démarche fait partie intégrante de son processus de guérison et de construction de soi. L'acceptation de ce passé comme faisant partie du jeu témoigne de la résilience acquise grâce à un accompagnement stable.

Enfin, Manu Cockelaere projette déjà ses propres valeurs familiales pour l'avenir. Lorsqu'il décidera d'avoir des enfants, il envisage sérieusement d'accueillir à son tour des mineurs vulnérables. Son objectif est de donner aux autres ce qu'il a reçu de ses propres parents d'accueil. Cet engagement intergénérationnel illustre la puissance du modèle familial alternatif : il crée un cercle vertueux où les bénéficiaires d'aujourd'hui deviennent les soutiens de demain, participant ainsi à résoudre la crise de recrutement actuelle en Fédération Wallonie-Bruxelles.