Cette information est publiée dans le communiqué de l'instance UN qui confirme la mort de Félicien Kabuga, ancien fugitif recherché du Rwanda connu pour avoir financé et promu la haine entre les Hutus et les Tutsis leur partage égale du pays Rwanda en 1994.

Félicien Kabuga , ancien fugitif recherché et connu pour être l’un des principaux finançeurs de la radio RTLM incitant à la haine entre les Hutus et Tutsis au Rwanda en 1994, est décédé hospitalisé samedi matin.

Graciela Gatti Santana, la présidente du tribunal de La Haye, a ordonné une enquête pour déterminer les circonstances de sa mort. Kabuga était accusé d’accusés graves de génocide, d’incitation à la guerre, de crimes contre l’humanité et d’avoir financé et soutenu la radio RTLM, qui incita à la violence contre les Tutsis. Kabuga, une figure importante dans la mémoire Rwandaise, a plaidé non coupable alors qu’il attendait d’être transféré vers un pays qui accepterait sa réclusion





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