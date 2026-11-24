Un rapport de l'ONU révèle que 47 000 femmes et filles ont été tuées par un proche en 2024. Cette donnée met en lumière l'urgence de combler les lacunes statistiques et de lutter contre les normes sociales enracinées.

Un nouveau rapport publié par l'Organisation des Nations Unies ( ONU) pour la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes dresse un constat inquiétant concernant les meurtres de femmes et de filles. Malgré les efforts mondiaux pour réduire les homicides volontaires, le nombre de victimes tuées par un partenaire intime ou un membre de leur famille reste stable depuis plusieurs années.

Ce phénomène tragique oscille entre 45 000 et 51 000 cas annuels. Le rapport précise que 47 000 femmes et filles ont été tuées par un proche en 2024. Ces chiffres, basés sur une analyse des statistiques de 122 pays et territoires, traduisent une perte quotidienne de 129 vies. Les données montrent que 78 000 homicides volontaires ont été commis sur des femmes la dernière année, dont 60 % par des personnes proches de la victime.

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Particularités du féminicide dans la sphère privée

L'analyse statistique met en évidence une disparité majeure entre les genres. En 2025, les femmes représentaient 19 % des victimes d'homicides dans le monde. Cependant, 60 % d'entre elles ont été tuées dans la sphère privée. À l'inverse, seulement 11 % des homicides visant des hommes ont eu lieu dans ce contexte intime ou familial.

Ce déséquilibre profond conduit l'ONU à insister sur l'urgence de garantir que la prévention de la violence domestique prenne en compte les relations intimes. La stratégie doit également inclure les relations au sein de structures familiales plus larges. Le rapport souligne que ces crimes sont profondément enracinés dans les normes sociales et les stéréotypes de genre.

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Distribution géographique des victimes par proche

Bien qu'aucune région du monde ne soit épargnée par ce fléau, la répartition des victimes révèle des concentrations spécifiques. Le plus grand nombre de victimes de féminicides par un proche a été enregistré en Afrique avec 22 100 cas. L'Asie suit avec 15 100 victimes. Les Amériques comptent 7 400 cas. L'Europe enregistre 2 100 victimes. L'Océanie compte environ 300 cas.

Le rapport pointe également que, bien que les taux d'homicide aient diminué à l'échelle mondiale, les taux de féminicide ont reculé plus lentement. Cette tendance est particulièrement notable dans les Amériques et en Europe. Cette lenteur de la baisse suggère l'existence d'obstacles spécifiques entravant l'accès des femmes et des filles à la justice.

Lacunes statistiques et impacts sociétaux

Outre les meurtres commis par un partenaire ou un membre de la famille, le phénomène peut également englober certaines victimes de la criminalité organisée, du travail forcé ou de la traite des êtres humains. Cependant, les données concernant les féminicides commis au-delà de la sphère privée demeurent très limitées. Cela ne permet pas encore de mesurer l'ampleur exacte de ce phénomène au niveau régional ou mondial.

La publication de ces chiffres vise à alerter sur l'inefficacité des mesures actuelles face à la violence domestique. Les acteurs de la société civile appellent à une prise de conscience accrue. La nécessité de protéger les femmes dans l'intimité de leur foyer reste un défi majeur pour les autorités internationales et locales.