Femmes Cyclisme : Van der Beken domine le Trophée X2O

Annemarie Van der Beken remporte une troisième victoire de la saison au Trophée X2O, devançant Fien Van Damme. La course oppose les meilleures coureuses belges de cyclo-cross.

Annemarie Van der Beken, âgée de 37 ans, a décroché une victoire majeure dans le cadre du Trophée X2O. La championne du monde a mené sa course avec autorité en s'isolant lors du quatrième tour de course parmi les six tours au total. Cette performance lui assure sa deuxième victoire consécutive sur le circuit et sa troisième victoire cette saison. Elle confirme ainsi sa domination actuelle sur les pistes de cyclo-cross belges.

Une dominance confirmée sur le circuit

La Vainqueur s'était déjà imposée précédemment à Termonde et à Ardoye. Ces victoires s'inscrivaient toutes deux dans le cadre des manches du HG Cross. Elle avait également remporté l'ouverture du Superprestige à Overijse dimanche dernier. Cette série de succès démontre une régularité et une forme physique exemplaires. Elle s'impose comme la favorite logique de cette saison.

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Le podium et les écarts de temps

L'Italienne Fien Van Damme a complété le podium à la troisième place. L'année dernière, elle était déjà montée sur la troisième marche du podium. Elle a terminé cette course à un peu plus d'une minute des leaders. L'écart s'élevait précisément à une minute et vingt-deux secondes. Ce résultat maintient la compétitivité au sein des coureuses internationales. La lutte reste donc intense pour les prochaines manches.

Calendrier et système de points

Le départ de la course masculine est prévu à 15 heures 10. Cette manche sera marquée par la rentrée d'un concurrent important. Contrairement à la Coupe du monde et au Superprestige, le Trophée X2O fonctionne différemment. Le système de points habituel est remplacé par un système chronométrique. Le temps final, amélioré par de potentielles bonifications, départage les concurrents. Ce format récompense la régularité et la vitesse pure sur l'ensemble de la course.

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Les prochaines étapes de la compétition

La deuxième des huit manches aura lieu à Hamme. La date retenue est le dimanche 15 novembre. La série continuera ensuite à Beringen le 22 novembre. La manche de Hofstade est prévue le 22 décembre. La compétition se poursuivra à Loenhout le 23 décembre.

Le 1er janvier, une étape aura lieu à Baal. Une manche se tiendra à Lille le 7 février. La dernière manche du Trophée X2O se déroulera à Bruxelles. Cette échéance finale est fixée au 14 février. Chaque matin vers 11 heures 30, l'essentiel de l'information sportive est diffusé. En cas d'événement majeur, les newsletters flash informent en priorité.