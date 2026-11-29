Daniel Tamigniau ferme ses 11 magasins charolais à 22h pour échapper à la taxe d'ouverture de 12.500 euros, un conflit opposant le commerçant à la Ville de Charleroi.

La chaîne de magasins de proximité Night & Day, dirigée par Daniel Tamigniau, va appliquer une fermeture anticipée de tous ses onze points de vente sur le territoire de la Ville de Charleroi dès le 1er janvier prochain. Cette décision radicale consiste à faire fermer les établissements à 22 heures chaque soir, une mesure destinée à contourner une taxe d'ouverture spéciale de 12.500 euros imposée annuellement par la municipalité.

Déclenchement du conflit fiscal avec la Ville de Charleroi

Le propriétaire de l'enseigne conteste vigoureusement le bien-fondé de cette fiscalité qu'il estime disproportionnée au regard de ses investissements. Il souligne qu'ouvrir un magasin à Charleroi mobilise des centaines de milliers d'euros de capitaux et crée des emplois locaux, souvent peu qualifiés. En retour, selon ses calculs, la ville réclame une redevance initiale de 12.500 euros, complétée par des frais annuels redondants compris entre 3.000 et 4.000 euros par magasin.

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Daniel Tamigniau précise que la Ville de Charleroi applique systématiquement cette tarification à tous les commerces qu'elle qualifie de Night Shops. Cette catégorie inclut théoriquement tous les points de vente fonctionnant après 22 heures. Cependant, l'entrepreneur maintient que ses propres boutiques, bien qu'elles vendent des produits de première nécessité tardivement, ne relèvent pas de cette définition fiscale spécifique et ne devraient donc pas être soumises à cette imposition particulière.

Une longue bataille judiciaire sans issue définitive

Le différend entre le commerçant et l'administration locale s'étend sur une longue durée, caractérisée par une récurrence des procédures légales. Daniel Tamigniau explique que sa stratégie juridique a toujours abouti à des victoires en première instance et en appel. Malgré ces gains juridiques temporaires, la Ville de Charleroi revient systématiquement à la charge chaque année pour réclquer à nouveau la taxe.

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Ce marathon judiciaire, qui force le commerçant à répéter les mêmes procédures de défense année après année, est devenu une source d'épuisement majeur pour la direction de Night & Day. Face à cette situation qui ne montre aucun signe de résiliation, Daniel Tamigniau a décidé de ne plus poursuivre cette bataille juridique interminable.

La solution adoptée par le dirigeant est donc administrative et opérationnelle plutôt que judiciaire. En choisissant de respecter strictement l'horaire de fermeture de 22 heures, il espère sortir définitivement du champ d'application de la taxe. Cette méthode permet d'éviter les frais de justice supplémentaires et l'incertitude constante liée aux recouvrements fiscaux mensuels ou annuels.

Résistance de la Ville et besoin de financement

De son côté, l'exécutif communal de Charleroi persiste dans sa position, justifiant la taxe par la nécessité de maintenir les services publics essentiels à la population. Les responsables municipaux admettent comprendre le mécontentement des commerçants concernés, reconnaissant qu'il n'est pas agréable de subir une taxation spécifique. Ils insistent cependant sur le fait que cette recette est indispensable pour la collectivité.

La taxe sur les Night Shops a été officiellement votée par le conseil communal de Charleroi et a reçu la validation de la tutelle administrative. L'argument principal avancé par la ville est la garantie d'un financement stable pour le service public. Cette décision s'inscrit dans un contexte plus large de difficultés financières structurelles que traverse la commune.

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Comme de nombreuses grandes villes belges, Charleroi ne parvient à assurer son équilibre financier que grâce à un mécanisme de prêt complexe et coûteux. Cependant, ce système de refinancement arrive imminemment à son terme, créant une urgence budgétaire pour la municipalité qui doit trouver des recettes alternatives pour continuer à fonctionner normalement.

Pression régionale pour la recherche de nouvelles ressources

La Région wallonne, dans le cadre du soutien apporté à la ville, a imposé des conditions strictes pour l'obtention de nouvelles aides financières. Le gouvernement régional demande explicitement à la Ville de Charleroi de diversifier ses sources de revenus locaux. La taxe sur les activités commerciales tardives fait partie de l'éventail des possibilités financières proposées par la tutelle régionale.

Cette pression extérieure confirme que la mesure fiscale n'est pas isolée mais s'inscrit dans une stratégie régionale plus large de redressement financier local. Le champ d'application de cette taxe peut couvrir diverses activités commerciales fonctionnant tard le soir, ce qui laisse peu d'espace pour des négociations bilatérales entre la ville et les commerçants.

La fermeture anticipée des 11 magasins Night & Day marque donc un point de rupture dans les relations entre le commerce local et l'administration communale. Si cette décision vise à soulager la pression fiscale de Daniel Tamigniau, elle laisse entendre que la Ville de Charleroi continuera probablement à rechercher d'autres sources de recettes auprès d'autres commerces pour combler le déficit budgétaire imminent.