Fermeture d'urgence de l'école Pullaar à Lier suite à actes de vandalisme massif

L'école Pullaar à Lier reste fermée en raison de dégâts colossaux. Le bourgmestre Rik Verwaest assure la prise en charge des élèves dans une crèche communale.

L'école primaire Pullaar située à Lier maintient sa fermeture aujourd'hui en raison d'actes de vandalisme graves perpétrés par des intrus. Les locaux scolaires subissent des destructions étendues qui compromettent totalement leur sécurité et leur utilisation immédiate par les élèves.

Les auteurs de ces méfaits ont causé des dommages importants aux structures intérieures de l'établissement. Les planchers, les murs, les panneaux numériques interactifs ainsi que le mobilier scolaire ont été endommagés et recouverts de peinture. L'ampleur des destructions rend impossible l'accueil des enfants dans les classes habituelles.

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Conséquences immédiates et prise en charge des enfants

L'établissement doit faire face à une situation logistique complexe nécessitant une réponse rapide de la part des autorités locales. Les parents qui ne parviennent pas à organiser de solution de garde alternative pour leurs enfants ont la possibilité de confier leurs enfants à une crèche municipale de la ville.

Le bourgmestre Rik Verwaest, membre du parti N-VA, a été informé de la situation hier soir. Il a immédiatement travaillé avec l'administration de la ville pour ouvrir une solution d'accueil pour les élèves concernés. Cette mesure assure que les enfants ne restent pas sans supervision pendant la fermeture de l'école.

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Déclarations officielles de l'établissement scolaire

La direction de l'école Pullaar a diffusé un communiqué officiel exprimant sa profonde tristesse face à cette attaque contre leur institution. Ils indiquent clairement que la gravité des dégâts empêche l'ouverture des portes de l'école pour le moment.

Les enseignants s'activent actuellement avec l'aide de plusieurs parents pour entreprendre des travaux de nettoyage. La direction annonce également qu'elle effectuera un bilan précis de l'étendue des dommages matériels dès que possible pour évaluer les besoins de restauration.

Enquête policière et position du bourgmestre

La police locale s'est rendue sur les lieux pour procéder aux constatations nécessaires. L'école espère que l'enquête permettra d'identifier les responsables et de comprendre les circonstances exactes de cet incident. Le vandalisme est décrit comme un acte qui touche profondément la communauté engagée.

Bourgmestre Rik Verwaest qualifie ces actes de déviation juvenile, suggérant qu'il pourrait s'agir de adolescents frustrés. Il souligne que c'est la première fois qu'une telle intrusion massive se produit dans une école accueillant quotidiennement des centaines d'enfants.

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Le maire insiste sur le fait que derrière ces graffitis et la peinture jetée se cache une négligence grave envers l'avenir des jeunes. Il précise que les conséquences légales pour les auteurs seront sévères malgré la nature supposément puérile de leurs actes.

Les dégâts matériels incluent la destruction fonctionnelle des outils pédagogiques modernes et la salissure durable des espaces de vie collective. La communauté éducative demande de la vigilance et un soutien moral fort durant cette période difficile.