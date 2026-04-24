Fermeture de l'A503 vers Charleroi : Itinéraires de déviation mis en place

L'A503 dans le sens Charleroi sera totalement fermée du 4 au 13 mai en raison de travaux de rénovation. Des itinéraires de déviation sont prévus pour minimiser l'impact sur le trafic.

Un chantier d'envergure est programmé sur l'autoroute A503 dans le sens Charleroi , impliquant une fermeture complète de la voie entre la N577 et la rue des Hiercheuses du lundi 4 mai au mercredi 13 mai.

Cette intervention, initiée par la SOFICO, vise à moderniser l'infrastructure routière et à renforcer la sécurité des usagers. Au-delà du renouvellement des voies de circulation, le chantier comprend également la rénovation de la bretelle d'accès à l'A503 depuis la place de la Constitution, un point névralgique du réseau autoroutier carolo. La SOFICO souligne l'importance de ces travaux pour assurer la pérennité et la qualité de l'autoroute, un axe essentiel pour la mobilité dans la région.

La fermeture de l'autoroute et des accès connexes nécessitera une adaptation de la part des automobilistes et une planification rigoureuse de leurs itinéraires. Des itinéraires de déviation ont été méticuleusement conçus pour minimiser les perturbations et fluidifier le trafic pendant la durée des travaux. Ces déviations, bien que plus longues, permettront de maintenir une certaine accessibilité à Charleroi et aux zones environnantes.

Il est crucial que les usagers de la route se tiennent informés des itinéraires alternatifs et anticipent les éventuels ralentissements. La SOFICO recommande vivement de consulter les informations routières en temps réel avant de prendre la route, afin d'optimiser leur parcours et d'éviter les embouteillages. Les déviations mises en place sont variées et adaptées aux différents points d'origine des automobilistes.

Pour ceux venant du R3 depuis Heppignies, la sortie 'Marcinelle Est' sera obligatoire, suivie de l'avenue Eugène Mascaux jusqu'à la rue des Hiercheuses pour rejoindre Charleroi. Une alternative, plus indirecte, est proposée via Mont-sur-Marchienne et l'avenue Paul Pastur. Les conducteurs arrivant du R3 depuis Gouy-lez-Piéton seront quant à eux dirigés vers la sortie 'Mont-sur-Marchienne' pour rejoindre Charleroi via la N53.

Une déviation secondaire, permettant de contourner la zone de travaux en empruntant l'A503 dans le sens inverse avant de revenir vers Charleroi, est également disponible. Pour les usagers circulant sur l'avenue Eugène Mascaux et souhaitant accéder au R3, l'itinéraire conseillé passe par l'avenue Paul Pastur et le carrefour de Bomerée, puis l'échangeur de Mont-sur-Marchienne.

Ceux qui se rendent à Charleroi depuis cette même avenue auront le choix entre continuer jusqu'à la rue des Hiercheuses ou emprunter le carrefour de Bomerée pour rejoindre la N53. Enfin, les automobilistes venant de la N53 via la rue du Beau Site et la place de la Constitution devront poursuivre leur trajet sur la N53, en direction du R3 ou de Charleroi, sans possibilité d'accès à l'A503.

Il est important de noter que la circulation restera normale sur l'A503 dans le sens opposé, vers le R3 et la N577, ce qui permettra de maintenir une fluidité du trafic pour les usagers se dirigeant dans cette direction. La SOFICO a déployé des efforts considérables pour minimiser les désagréments causés par ces travaux.

Outre la mise en place d'itinéraires de déviation clairs et précis, une communication proactive est assurée auprès du public via les médias, les panneaux de signalisation dynamique et les applications de navigation. Des équipes seront également présentes sur le terrain pour guider les automobilistes et répondre à leurs questions. La SOFICO rappelle que ces travaux sont indispensables pour garantir la sécurité et la durabilité de l'infrastructure routière.

L'amélioration de la qualité de la route permettra de réduire les risques d'accidents et d'optimiser le confort de conduite. La rénovation de la bretelle d'accès depuis la place de la Constitution facilitera les échanges et améliorera la fluidité du trafic. La SOFICO invite les usagers de la route à faire preuve de patience et de compréhension pendant la durée des travaux, et les remercie par avance de leur coopération.

Il est essentiel de respecter les limitations de vitesse et les consignes de sécurité mises en place sur les itinéraires de déviation. La SOFICO s'engage à faire tout son possible pour achever les travaux dans les meilleurs délais et à informer régulièrement le public de l'avancement du chantier. L'objectif final est de fournir aux usagers une autoroute moderne, sûre et performante, contribuant ainsi au développement économique et social de la région





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