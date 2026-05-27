Fermeture de l'autoroute E42 après une perte de mazout de 400 litres

L'autoroute E42 a été fermée près de La Louvière en direction de Liège suite à une perte de 400 litres de mazout par un camion. Les équipes techniques sont intervenues pour nettoyer la chaussée, provoquant des perturbations de la circulation.

L'autoroute E42 a été fermée mercredi peu avant 16h00 à hauteur de La Louvière , en direction de Liège, en raison d'une importante perte de mazout par un camion.

Le poids lourd a déversé quelque 400 litres de carburant sur la chaussée, ce qui a contraint les autorités à fermer complètement la voie pour permettre aux équipes techniques de procéder au nettoyage du revêtement. L'incident n'a fait aucun blessé, mais a provoqué des perturbations majeures dans la région, avec des embouteillages et des déviations mises en place par la police.

La cause exacte de la fuite n'a pas encore été précisée, mais une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de cet incident. Les services de secours ont travaillé rapidement pour limiter les dégâts environnementaux et sécuriser la zone, tandis que les conducteurs étaient invités à emprunter des itinéraires alternatifs. La circulation a pu reprendre progressivement en fin de soirée, une fois le nettoyage terminé et la chaussée jugée sûre.

Cet événement rappelle l'importance de la vigilance sur les routes et la nécessité d'une maintenance rigoureuse des véhicules lourds pour prévenir ce type de pollution accidentelle





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