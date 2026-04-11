Fermeture de l'E313 à Deurne : riverains et curieux face aux travaux

Les travaux de remplacement de deux ponts sur l'E313 à Deurne entraînent une fermeture complète de l'autoroute pendant cinq jours, provoquant des perturbations importantes de la circulation et suscitant l'intérêt des riverains.

Curieux de ce qu'est un mal nécessaire : telle est la réaction de nombreux riverains autour des deux ponts qui sont remplacés sur l' E313 à Deurne , ce qui entraîne la fermeture complète de l'autoroute pendant 5 jours. 'On ne voit pas ça tous les jours' ou 'Une fête conviviale avec des chaises et du cava' : telles sont les réactions recueillies par VRT NWS le premier jour des travaux. À Deurne , des travaux ont débuté hier soir sur deux ponts autoroutiers qui doivent être remplacés.

Cela entraîne la fermeture de l'E313 dans les deux sens entre le ring d'Anvers et Wommelgem, et ce jusqu'à jeudi matin. Beaucoup de perturbations de la circulation sont attendues dans et autour d'Anvers dans les prochains jours. Bien que de nombreux riverains soient gênés par les travaux, ils ne s'en formalisent pas : 'Si cela doit être renouvelé, alors cela doit arriver. Nous devons nous y résigner. Et en fait, nous avons tout ici dans le quartier : un médecin, une pharmacie, un supermarché... Lorsque les travaux seront terminés, tout le monde sera à nouveau satisfait.' Lisa Simons habite sur la Collegelaan à Deurne, juste à côté d'un pont qui est démoli. 'J'avais en fait oublié qu'ils allaient commencer, mais je me suis réveillée cette nuit.' Elle fait ses courses sur la Herentalsebaan à vélo : 'C'est ainsi que je me déplacerai autant que possible dans les prochains jours. C'est déjà assez fréquenté ici, et avec les déviations, il y aura encore plus de trafic. Donc, je laisse la voiture à la maison.' Selon elle, c'est surtout le trafic lourd qui cause des désagréments supplémentaires. 'Il y a beaucoup de camions, ce qui oblige tout le monde à attendre plus longtemps aux feux de circulation', explique-t-elle.\Les personnes qui n'ont pas besoin d'être à Anvers semblent éviter la ville aujourd'hui. En même temps, les travaux attirent étonnamment beaucoup de spectateurs du quartier. De nombreuses personnes se rassemblent sur le chantier pour suivre la démolition de près. 'On ne voit pas ça tous les jours', explique Michael Coreman, un habitant du quartier. 'Hier soir, il y avait plein de gens ici, venus notamment de Wommelgem et Wijnegem. Tout le monde veut voir ça de ses propres yeux.' Il suit lui-même les travaux de près. 'Je passe ici tous les jours avec le chien, donc je peux tout bien suivre. Hier soir, j'étais ici jusqu'à minuit avec d'autres voisins. On avait des chaises et du cava : une fête conviviale.' Parmi les spectateurs se trouve également Jolijn Mathijssen avec son fils Paolo. 'Comme beaucoup de garçons de 4 ans, Paolo est complètement fasciné par les gros engins de chantier. Parce qu'il y a une démolition aussi gigantesque près de chez nous, nous devions absolument venir. Nous sommes déjà allés voir les travaux à 4 endroits différents.'\Non seulement à Deurne, mais aussi à Wijnegem, l'impact des travaux se fait sentir. Au centre commercial Wijnegem Shopping, c'est plus calme que d'habitude aujourd'hui, explique Patryk Podraza, un employé : 'Je travaille ici chez MediaMarkt et nous voyons moins de clients pour le moment. Pour moi, les travaux peuvent donc se terminer rapidement, car plus il y a de monde, mieux c'est.' Le centre commercial 'Je viens moi-même de Deurne et j'ai dû faire un détour, mais comme il y a moins de circulation le week-end, mon temps de trajet était à peu près le même que d'habitude', explique-t-il. 'Pendant la semaine de travail, il sera beaucoup plus difficile de venir ici.' Annelore vient de Hasselt avec sa famille pour faire du shopping à Wijnegem Shopping. Cependant, tout le monde ne trouve pas mauvais qu'il y ait moins de visiteurs à Wijnegem Shopping aujourd'hui. Annelore Vanpuyenbroeck est venue de Hasselt avec son partenaire et son fils. 'Nous sommes arrivés ici très facilement. Nous avons dû faire un détour, mais tout était clairement indiqué. Je trouve en fait agréable qu'il y ait moins de monde sur la route et dans les magasins. Ainsi, nous n'avons pas à nous faufiler entre les gens avec la poussette.





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