Fermeture de l'E42 après une fuite de mazout et procès émotionnel dans l'affaire du bus scolaire

Actualités marquantes en Belgique : fermeture de l'autoroute E42 à La Louvière après une perte importante de carburant par un camion. Parallèlement, le procès de Paolo Falzone s'est poursuivi avec des témoignages poignants des parents des victimes et de sa propre mère. Autres faits : projets d'observatoires astronomiques, panne de climatisation à Charleroi et affluence dans les piscines.

Mercredi avant 16h00, l'autoroute E42 a dû être fermée à hauteur de La Louvière en direction de Liège suite à une importante fuite de mazout provenant d'un camion.

Le camion a perdu environ 400 litres de carburant sur la chaussée, nécessitant une intervention des équipes techniques pour nettoyer le revêtement et assurer la sécurité des usagers. La cause exacte de l'incident n'a pas été immédiatement précisée. Parallèlement, le procès de Paolo Falzone, impliqué dans l'accident de bus scolaire à Buggenhout, s'est tenu ce mercredi 27 mai devant une affluence notable.

La mère de l'accusé, Silvana Gurrieri, a pris la parole pour la première fois, évoquant le caractère de son fils et sa relation avec la vitesse. Elle a confié ressentir des pensées suicidaires. Les parents des victimes ont également exprimé leur douleur et leur colère, réclamant une peine sévère. Le père de Frédéric d'Andrea, un gille décédé, a accusé directement Paolo Falzone et estimé que sa mère portait une part de responsabilité.

D'autres témoignages poignants ont été entendus, comme celui de la femme du chauffeur de bus décédé, qui a décrit son mari comme un père formidable. Les résultats des tests de dépistage de drogue et d'alcool du conducteur du bus se sont révélés négatifs. En dehors de ces faits divers, d'autres actualités ont marqué la journée. Le patron de la Loterie Nationale a exprimé des interrogations concernant certaines pratiques de concurrents, laissant planer un doute sur l'attractivité potentielle d'autres activités.

À Momignies, dans le parc national de l'Entre-Sambre-et-Meuse, la construction de cinq tours perchées à 18 mètres de haut offre désormais la possibilité de passer la nuit dans un banc pour observer les étoiles, une initiative visant à promouvoir la découverte de la nature sur les 22 000 hectares du parc. Une panne de climatisation a affecté un hôpital de Charleroi, avec des températures avoisinant les 30 degrés la nuit, causant des désagréments à certains patients.

Enfin, avec la vague de chaleur, les piscines et la côte belge ont connu une affluence record, tandis que Pairi Daiza a renoncé à un subside régional pour son projet de parc aquatique après une polémique





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