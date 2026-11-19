Le camp d'urgence pour réfugiés ukrainiens à Gand, Oostakker, ferme ses portes en décembre. Le gouvernement flamand met fin à cette solution d'urgence après trois ans.

Le camp d'urgence constitué de containers pour les réfugiés ukrainiens situé dans le quartier d' Oostakker à Gand va cesser d'accepter de nouveaux arrivants à la fin du mois de décembre. Cette fermeture marque la fin d'une phase importante de l'accueil d'urgence en Flandre, alors que l'afflux de nouvelles demandes baisse significativement. Le gouvernement flamand a décidé de mettre un terme à cette infrastructure spécifique, qui a servi de solution transitoire depuis plus de trois ans pour des centaines de familles déplacées.

Fin de l'admission des nouvelles familles en décembre 2024

Le centre ne recevra plus de nouvelles familles à partir du 9 décembre, date limite fixée pour la transmission des cas via le centre de crise. Actuellement, le site accueille encore environ 16 nouvelles familles par mois, soit près de 36 personnes supplémentaires chaque semaine. Le ministre Hilde Crevits du CD&V a confirmé que cette réduction de l'instroom était prévue, soulignant que l'objectif est de fournir une aide ciblée uniquement aux personnes qui n'ont nulle part else où aller à leur arrivée à Bruxelles.

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Reconversion des containers pour le logement social

Les 200 unités d'habitation en containers qui composent actuellement le site ne seront pas démantelées après le départ des derniers résidents. Le gouvernement flamand, propriétaire de ces structures, a annoncé qu'elles seront réaffectées pour servir de logements de secours lors de rénovations de logements sociaux. Cette stratégie permettrait aux locataires de rester dans leur quartier pendant les travaux, facilitant ainsi leur réintégration rapide dans leur logement d'origine une fois les réparations terminées.

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Accompagnement vers le logement ordinaire pour les 175 familles

Les 175 familles qui résident encore sur place, représentant environ 318 personnes au total, bénéficieront d'un accompagnement intensif pour trouver un logement indépendant. La ville de Gand et des bénévoles appelés " buddy " les aident activement dans leurs recherches. Des écoles locales sont également mobilisées pour identifier des propriétaires susceptibles de louer des biens, avec pour priorité de permettre aux enfants de poursuivre leur scolarité dans les mêmes établissements.

Déclassement de la dernière infrastructure d'accueil massive

Avec la fermeture de ce site, Gand devient la dernière grande plateforme d'accueil d'urgence à fermer en Flandre, suivant les traces de Mechelen et d'Anvers qui ont déjà fermé leurs portes. Contrairement à une fermeture brutale prévue initialement pour 2027, cette extinction progressive s'explique par la chute naturelle des demandes. Le statut d'" temporairement déplacé " accordé par l'Union européenne, valable jusqu'au 4 mars 2028, facilite l'accès au travail mais complique toujours l'accès au marché locatif privé en raison de l'incertitude contractuelle.