Le bain De Otter à Malines ferme après quelques jours. Une fuite de 100.000 litres due à une erreur de software ferme le site. Rentrée scolaire en jeu.

L'inauguration récente du bain public De Otter à Malines a été interrompue brutalement quelques jours seulement après son ouverture au public. L'installation mobile, exploitée par l'entreprise Swimwise, a dû fermer ses portes de manière inopinée en raison d'un incident technique majeur survenu au cours de la nuit précédente. La mairie de Malines a confirmé la fermeture temporaire des infrastructures à la suite des informations publiées par le média Gazet van Antwerpen et validées par VRT NWS.

Mécanisme de la fuite et perte d'eau critique

L'incident a entraîné la vidange quasi complète de la piscine, avec une perte estimée à 100.000 litres d'eau potable. Christophe Lecoque, représentant de Swimwise, la société responsable de la construction et de la location de cette installation à la ville de Malines, a précisé que la cause racine était une petite brèche dans une tuyauterie. Cette fissure a permis à l'eau de s'écouler directement vers l'unité technique, créant une situation de déséquilibre hydraulique.

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Contrairement au fonctionnement normal du circuit de filtration, la pompe a continué d'aspirer l'eau du bassin sans déclencher l'arrêt d'urgence du système. La responsable technique a expliqué que l'erreur provenait probablement d'un collage ou d'une jointure mal exécuté lors de l'assemblage initial. Cette défaillance physique a empêché le système de détecter la baisse de niveau pour couper l'alimentation des équipements principaux.

Défaillance des systèmes d'alerte et responsabilité

L'un des aspects les plus critiques de cet incident réside dans l'absence de notification rapide aux opérateurs. Normalement, Swimwise dispose d'un système de surveillance à distance capable de stopper l'extraction d'eau en appuyant sur un seul bouton. Cependant, cette intervention à distance n'a pu être effectuée car l'entreprise n'a pas reçu d'appel téléphonique d'alarme durant la nuit.

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Seul un message électronique a été généré par le système, mais celui-ci n'a pas été lu par le personnel de nuit. Christophe Lecoque a indiqué que la société suspecte fortement une erreur de logiciel ayant empêché l'envoi de la notification vocale critique. Bien que l'installation soit restée opérationnelle jusqu'à la coupure de courant automatique, l'absence d'alerte immédiate a transformé une simple anomalie en une perte massive de ressource.

Christophe Lecoque a souligné que si cet événement s'était produit pendant la journée, la présence de surveillants aurait permis une réaction immédiate, évitant ainsi tout dommage structurel. Il a confirmé qu'à ce jour, la structure physique du bain ne présente aucun dommage irréversible nécessitant une reconstruction.

Impacts locaux et réponse des autorités

La perte d'eau a laissé le bassin à un niveau critique, ne contenant plus qu'environ 20 centimètres d'eau résiduelle au moment de la découverte de l'incident. Abdraham Labsir, échevin de Malines pour la partie Voor Mechelen, a rassuré les citoyens sur la sécurité environnementale de la situation. Il a précisé que l'eau s'est écoulée de manière sécurisée dans les égouts, sans mélange avec de l'eau chlorée ou des produits chimiques dangereux.

Cet incident a directement affecté la programmation scolaire de la semaine. Les établissements scolaires de Malines qui avaient planifié des séances de natation le vendredi ont dû être redirigés vers d'autres installations municipales disponibles. La fermeture inattendue du De Otter a donc créé des perturbations logistiques immédiates pour les programmes éducatifs de natation de la ville.

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Résolution technique et retour à la normale

Les équipes de maintenance travaillent actuellement à plein temps pour réparer les fissures et réinitialiser les circuits de filtration. L'objectif affiché par la ville de Malines et Swimwise est de rouvrir les portes au public le lundi prochain. Cette date permet aux établissements scolaires de reprendre leurs cours de natation programmés et aux résidents du quartier de retrouver cette infrastructure de proximité.

Pour prévenir la récurrence de tels incidents, Swimwise a annoncé l'installation immédiate d'un système de sauvegarde et de notification de secours. Christophe Lecoque a qualifié cet épisode de " maladie infantile " associée aux nouveaux projets d'infrastructure mobile, reconnaissant que c'est un début de service regrettable mais apprenant.

La ville de Malines a confirmé que tous les coûts financiers liés à la perte de 100.000 litres d'eau, ainsi que les dépenses énergétiques et techniques pour le remplissage et la remonte en température de l'eau, sont entièrement à la charge de l'entreprise Swimwise. La collectivité locale n'assume aucune responsabilité financière concernant ces réparations et cette compensation en eau potable.