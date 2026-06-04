Fermetures d'écoles et affrontements : la journée de mobilisation contre le décret-programme tourne au vinaigre

Des menaces sérieuses ont conduit à la fermeture de plusieurs écoles secondaires au centre de Namur vendredi prochain. La journée de mobilisation contre le décret-programme de la Fédération Wallonie-Bruxelles a été marquée par des incidents et des interpellations à Bruxelles et Namur. Des étudiants ont réussi à pénétrer dans l'hémicycle du Parlement pendant le vote.

Des menaces très alarmantes ont conduit à la fermeture de plusieurs écoles secondaires au centre de Namur vendredi prochain, par mesure de précaution. Cette décision fait suite à une journée de mobilisation contre le décret-programme de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a tourné à l'affrontement dans plusieurs villes, notamment à Bruxelles et Namur.

Des incidents ont été signalés, entraînant des interpellations et une intrusion au Parlement. Des étudiants ont réussi à forcer les portes du bâtiment et à crier depuis les tribunes pendant le vote





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