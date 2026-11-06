Fermmeture E40 Liège : Déviations et Passerelle Cyclable à Louvain

L'autoroute E40 entre Haasrode et Heverlee est fermée pour une passerelle cyclable. Découvrez les itinéraires de déviation par la N3, le R23 et la N264 pour éviter les embouteillages.

L'ouverture de l'autoroute E40 entre la sortie 23 de Haasrode et l'échangeur d' Heverlee est définitivement interrompue dans le cadre d'un projet d'infrastructure majeur à Louvain. Cette fermeture temporaire est strictement nécessaire afin de permettre la poursuite et l'achèvement de la construction d'une nouvelle passerelle cyclable moderne qui enjambera la voie rapide. Le chantier se déroule sans interruption pour finaliser cette structure dédiée aux deux roues et aux piétons.

Fermeture E40 et Itinéraires Alternatifs

Pendant toute la durée strictement délimitée des travaux, aucun véhicule automobile ne pourra circuler sur l'autoroute E40. La zone concernée s'étend spécifiquement entre la sortie 23 de Haasrode et l'échangeur d'Heverlee, point stratégique où les axes E40 et E314 se rejoignent. Les conducteurs doivent impérativement préparer des itinéraires de contournement pour leurs déplacements quotidiens.

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Recommandations et Risques d'Encombrement

Les autorités compétentes conseillent activement aux automobilistes d'éviter ce secteur géographique autant que possible afin de réduire la pression sur le réseau routier local. Les déviations mises en place risquent de provoquer d'importants embouteillages, particulièrement pendant les heures de pointe en journée. La circulation peut devenir difficile et les temps de parcours seront considérablement allongés pour ceux qui ne peuvent éviter le trajet.

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Protocole de Contournement par la N264

Les conducteurs utilisant l'axe doivent quitter l'E40 à la sortie 23 de Haasrode. Ils devront ensuite emprunter la route nationale N3, puis intégrer le ring de Louvain, identifié sous le code R23. Le parcours se poursuit par la N264 pour rejoindre l'autoroute E314 à l'échangeur 15 de Louvain. Les usagers pourront ensuite retrouver l'E40 en direction de Bruxelles via cette nouvelle configuration.

Retour et Traversées Longues Distances

Pour le retour ou les déplacements en sens inverse, les automobilistes devront emprunter l'E314 à l'échangeur d'Heverlee. Ils suivront ensuite le même itinéraire de déviation en sens inverse pour retrouver l'E40 au niveau de Haasrode. Des déviations spécifiques sont également prévues pour les trajets plus longs entre Bruxelles et Liège, utilisant les autoroutes E314/E313 ou E411/E42.