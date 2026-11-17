Fernando Alonso pilotera l'Aston Martin Dreadnought au Dakar 2027 tout en continuant en Formule 1. Il est associé à Stéphane Peterhansel pour ce défi inédit.

La saison 2027 du Dakar s'apprête à accueillir une configuration de pilotage totalement inédite au sommet du paddock automobile. Fernando Alonso, double champion du monde de Formule 1, pilotera la troisième voiture de la marque Aston Martin, baptisée Aston Martin Dreadnought. Ce projet ambitieux est développé en étroite collaboration avec la structure britannique spécialisée Prodrive. Cette participation marquera la première apparition de la marque britannique au prestigieux rallye des sables.

Un calendrier chargé pour le quadruple champion

Cette annonce confirme la capacité d'Alonso à gérer un emploi du temps extrêmement dense au début de l'année prochaine. L'Espagnol de 45 ans a récemment prolongé son contrat avec l'écurie Aston Martin en Formule 1. Il poursuivra donc ses activités en championnat du monde de Formule 1 tout en s'attaquant au rallye Dakar la même année. Ce double défi sportif nécessite une préparation physique et mentale d'une intensité rare pour un pilote de cette envergure.

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La décision de participer au Dakar n'est pas née de l'improvisation. Après avoir officialisé sa poursuite de carrière en Formule 1, Fernando Alonso a longuement réfléchi à l'opportunité de s'engager dans cette épreuve. La conclusion s'est imposée d'elle-même pour relever ce challenge unique. Il souhaite s'attaquer à la fois à la Formule 1 et au Rallye Dakar la même année, prouvant ainsi son désir de dépasser les limites conventionnelles du sport automobile.

L'expérience historique de Stéphane Peterhansel

Pour renforcer cette écurie, l'Alsacien Stéphane Peterhansel a trouvé un point de chute majeur après être resté sans volant depuis le retrait de Dacia. Sa carrière au Dakar est l'une des plus titrées de l'histoire. Il a déjà remporté cette course à moto cinq reprises et compte à son palmarès 28 victoires d'étape. Il a également terminé cinq fois sur le podium final lors des éditions disputées en voiture.

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Stéphane Peterhansel, aujourd'hui âgé de 52 ans, apporte une expertise inégalée pour accompagner Fernando Alonso. Il sera associé au pilote espagnol pour cette aventure collective. Cette collaboration vise à combiner la vitesse pure et la technique de pilotage moderne avec le savoir-faire éprouvé sur les terrains les plus accidentés. L'objectif est clairement affiché : continuer à jouer les premiers rôles sur les parcours du rallye-raid mondial.

Des ambitions concrètes et une histoire commune

Les performances précédentes de Fernando Alonso au Dakar démontrent un potentiel immédiat. Il a déjà participé à l'épreuve en 2020 avec l'écurie X-Raid. Lors de cette édition, il avait terminé à la 13e place du classement général. Ses performances individuelles ont été particulièrement remarquées puisqu'il avait pris la 2e place d'une étape, signe indéniable de son aptitude à ce type de compétition.

Stéphane Peterhansel a exprimé une motivation sans faille pour cette nouvelle entreprise. Il reconnaît que la tâche reste difficile mais affirme ne pas être découragé par les échecs passés. Nous avons failli y parvenir à plusieurs reprises, et nous sommes suffisamment motivés pour continuer à travailler jusqu'à ce que nous y arrivions, a-t-il ajouté. Cette détermination collective constitue la base de la stratégie de l'équipe pour la saison 2027.

Respect des spécialistes et réalité de la compétition

Fernando Alonso souligne le respect immense qu'il nourrit pour cette course et pour les spécialistes qui la maîtrisent. Pour lui, le Dakar en 2020 a été l'une des expériences les plus exigeantes et les plus enrichissantes de sa carrière. Il reconnaît la difficulté technique et logistique de l'épreuve. La Formule 1 reste sa priorité absolue, mais il admet être un pilote de course passionné par les défis comme celui-ci.

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Ce double programme représente un risque sportif et logistique considérable. La gestion du temps entre les circuits de Formule 1 et les étapes du Dakar exige une organisation logistique parfaite. Les résultats attendus dépendront de la synergie entre la machine Aston Martin Dreadnought, le talent de pilotage d'Alonso et l'expérience tactique de Peterhansel. L'histoire du sport automobile n'a encore jamais vu un tel duo en lice simultanément sur deux disciplines aussi distinctes.