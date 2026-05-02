Fernando Alonso envisage son avenir après un début de saison difficile pour Aston Martin

Fernando Alonso, pilote d'Aston Martin, évoque son avenir en Formule 1 après un début de saison 2026 décevant pour son équipe. Il ne compte pas prendre sa retraite et explore d'autres options, notamment l'endurance et le rallye-raid.

La saison 2026 de Formule 1 est marquée par une déception notable, et cette déception porte un nom : Aston Martin . L'écurie britannique, initialement perçue comme une force montante grâce à l'investissement de Lawrence Stroll et à l'expertise d' Adrian Newey , est loin de répondre aux attentes.

Au lieu de se positionner comme une équipe de premier plan dans cette nouvelle ère, Aston Martin accumule les difficultés. Après trois Grands Prix, l'équipe n'a inscrit aucun point au championnat. La situation est d'autant plus préoccupante que seule une voiture a pu franchir la ligne d'arrivée, et ce, avec une modeste 18e place pour Fernando Alonso au Grand Prix du Japon.

Cette performance décevante a naturellement suscité des interrogations quant à l'avenir du pilote espagnol, dont le contrat expire à la fin de la saison. Fernando Alonso, interrogé par Gaëtan Vigneron, a abordé son avenir avec une lucidité et une détermination impressionnantes. Il a clairement indiqué qu'il n'envisage pas de prendre sa retraite, malgré son âge avancé de 44 ans et sa récente paternité.

Cependant, il a également souligné que son avenir ne se limitait pas nécessairement à la Formule 1. Alonso se montre ouvert à toutes les opportunités et refuse de prendre une décision hâtive. Il attend la trêve estivale pour évaluer l'évolution de la voiture et les perspectives pour la saison 2027. Il a exprimé une grande sérénité face à l'avenir, affirmant qu'il continuera à piloter quoi qu'il arrive.

Si la Formule 1 ne devait plus être une option, il explorera d'autres disciplines du sport automobile. Alonso a révélé avoir un défi personnel ambitieux : remporter des victoires dans différentes catégories, notamment l'endurance, la Formule 1 et le rallye-raid. Il rêve de décrocher une victoire au Dakar, ce qui constituerait un exploit unique pour un pilote de course.

Il a d'ailleurs récemment participé à des essais sur une voiture d'endurance au Paul Ricard, témoignant de son intérêt pour cette discipline. Il insiste sur le fait qu'il restera actif dans le monde du sport automobile, même s'il devait quitter la Formule 1. L'engagement d'Alonso envers Aston Martin ne s'arrête pas à son rôle de pilote. S'il décidait de mettre fin à sa carrière en Formule 1, il souhaite rester lié à l'équipe britannique.

Il exprime un désir profond de contribuer à la réussite d'Aston Martin, que ce soit en tant que pilote ou dans un autre rôle. Il envisage de rester présent dans le paddock, même s'il ne pilote plus, afin de continuer à soutenir le projet. Cette fidélité témoigne de sa confiance dans le potentiel de l'équipe et de son attachement à l'aventure Aston Martin.

La situation actuelle est donc complexe, avec un pilote expérimenté et talentueux qui évalue ses options tout en restant loyal à son équipe. L'avenir de Fernando Alonso et d'Aston Martin reste incertain, mais une chose est sûre : le double champion du monde ne compte pas se reposer sur ses lauriers et continuera à relever des défis dans le monde du sport automobile.

L'attente est maintenant de voir comment l'équipe Aston Martin va réagir et si elle pourra inverser la tendance pour offrir à Alonso une voiture compétitive et lui permettre de réaliser ses ambitions





RTBFsport / 🏆 16. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fernando Alonso Aston Martin Formule 1 F1 Retraite Endurance Dakar Lawrence Stroll Adrian Newey

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Duel 100% anglais en Europa League : avant Nottingham Forest – Aston Villa, Eden Hazard se remémore la finale de 2019 contre ArsenalInvité à replonger dans ses souvenirs, Eden Hazard est revenu sur la finale de l’Europa League disputée en 2019 et...

Read more »

4 chocs, les adieux d’Hazard, la 1re finale : Nottingham Forest et Aston Villa seront-ils à la hauteur des autres duels anglais de l’histoire de l’Europa League ?Comment revenir sur l’histoire sans commencer par le tout début ? 3 mai 1972, la manche aller de la première finale de...

Read more »

Belgique : la pêche en mer se redresse légèrement après avoir atteint son niveau le plus bas'Cette légère hausse marque, espérons-le, le début d’une reprise après le creux historique atteint en 2024', a...

Read more »

Banksy : une nouvelle œuvre apparaît à Londres après des révélations sur son identitéUne statue attribuée à Banksy a été découverte à Waterloo Place, Londres, près de monuments historiques. L'artiste n'a pas encore confirmé l'authenticité de l'œuvre sur son compte Instagram, alors que des enquêtes récentes tentent de révéler son identité.

Read more »

Reprise des vols American Airlines vers le Venezuela après une longue interruptionLe vol 3599 d'Envoy Air, filiale d'American Airlines, a atterri à Caracas, marquant la fin de l'isolement aérien du Venezuela et le rétablissement des liaisons avec les États-Unis. Cette reprise coïncide avec le 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance américaine. Malgré cela, le département d'État américain maintient un avertissement de voyage pour le Venezuela.

Read more »

Nottingham Forest prend l'avantage face à Aston Villa en League CupNottingham Forest a battu Aston Villa 1-0 lors du match aller de la demi-finale de la League Cup grâce à un penalty transformé par Chris Wood. Le match retour aura lieu à Birmingham.

Read more »