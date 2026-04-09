Ferrand-Prévot et Vos Prêtes pour l'Enfer du Nord: Une Équipe Soudée Face aux Pavés

Pauline Ferrand-Prévot et Marianne Vos mèneront l'équipe Visma-Lease a Bike sur l'Enfer du Nord. Après un changement de programme, Ferrand-Prévot, initialement prévue pour les classiques ardennaises, se lance sur les pavés. Marianne Vos revient à la compétition après une période difficile. L'équipe, complétée par d'autres talentueuses coureuses, vise une performance de haut niveau sur cette course exigeante.

Pauline Ferrand-Prévot , âgée de 34 ans, avait initialement écarté l'idée de participer à l'Enfer du Nord, préférant s'engager sur les classiques ardennaises, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Son programme initial prévoyait une approche printanière allégée, axée sur la conquête d'un second Tour de France consécutif. Après avoir participé aux Strade Bianche (29e) et au Tour des Flandres (2e), elle avait ajusté ses plans.

Selon son entraîneur, Jan Boven, dans le communiqué de Visma-Lease a Bike, la cycliste rémoise avait une 'très forte envie' de courir sur cette classique pavée. Cette modification de calendrier témoigne d'une volonté de s'adapter aux opportunités et de poursuivre sa quête de succès sur différentes épreuves. Sa participation est un signe fort de sa détermination et de son ambition à se mesurer aux meilleures sur le terrain des pavés, un défi supplémentaire dans une saison déjà bien remplie. La préparation et l'analyse de ce changement de stratégie met en lumière la flexibilité de l'équipe et la capacité de Ferrand-Prévot à s'ajuster aux circonstances tout en maintenant ses objectifs principaux à long terme. Cette approche tactique et sa volonté de relever de nouveaux défis sont caractéristiques de son parcours sportif. La présence de Pauline Ferrand-Prévot à l'Enfer du Nord représente un atout majeur pour son équipe, qui ambitionne de jouer un rôle prépondérant dans cette course mythique. Le public attend avec impatience de la voir évoluer sur les pavés, confirmant ainsi son statut de cycliste polyvalente et son engagement envers le cyclisme féminin.\Marianne Vos, âgée de 38 ans, sera également une figure de proue de l'équipe. La cycliste néerlandaise, après une période d'absence sportive d'un mois, depuis le Trofeo Binda le 15 mars, suite au décès de son père, est de retour sur le circuit. Elle a déclaré que cette période avait été très difficile et qu'il était primordial pour elle de passer du temps avec sa famille. Sa présence sur l'Enfer du Nord marque un retour significatif et témoigne de sa résilience et de son engagement envers le cyclisme. Bien qu'elle n'ait jamais remporté cette course, elle a terminé deuxième en 2021 et quatrième en 2024 et 2025. Cette course reste un objectif majeur pour elle. Son expérience et son expertise seront précieuses pour l'équipe, et son retour est un signe de force morale et de détermination. Le parcours personnel de Marianne Vos, marqué par des moments difficiles, ajoute une dimension humaine et inspire le public. Son retour à la compétition est attendu avec impatience, car elle est une figure emblématique du cyclisme féminin. Sa participation à cette course de haut niveau est une véritable source d'inspiration pour tous les athlètes, mettant en lumière la force mentale nécessaire pour surmonter les épreuves et revenir au plus haut niveau. La concentration et la détermination de Vos, malgré le deuil, soulignent son professionnalisme et son amour pour le sport.\La sélection de l'équipe est complétée par les Néerlandaises Daniek Hengeveld, Nienke Veenhoven et Lieke Nooijen, ainsi que la Française Margaux Vigié. Ces cyclistes talentueuses apportent une contribution importante à l'équipe. La présence de plusieurs nationalités au sein de l'équipe renforce sa cohésion et permet d'adopter des stratégies diversifiées. La composition de l'équipe démontre une volonté d'équilibrer l'expérience et la jeunesse, avec des coureuses chevronnées aux côtés de jeunes talents prometteurs. La combinaison de ces éléments augure d'une performance de haut niveau et d'une lutte acharnée pour la victoire. L'Enfer du Nord est une épreuve exigeante qui demande une préparation physique et mentale intense. La sélection des coureuses reflète la stratégie de l'équipe et son ambition de se positionner parmi les meilleures. La présence de Margaux Vigié, une cycliste française, est particulièrement encourageante pour le public français, qui espère assister à de belles performances. Cette équipe, forte de ses talents et de sa cohésion, aborde l'Enfer du Nord avec l'ambition de briller et de laisser une marque indélébile sur cette course mythique. La diversité de l'équipe et la complémentarité des coureuses sont des atouts majeurs qui augmentent les chances de succès





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