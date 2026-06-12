Les ambassadeurs des États membres de l'Union européenne ont officiellement approuvé l'ouverture des premiers clusters de négociations pour l'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie, marquant une étape historique dans le processus d'élargissement. Cette décision, qui fait suite à un accord entre la Hongrie et l'Ukraine, permet l'organisation de conférences d'adhésion dès lundi. Les dirigeants européens saluent la détermination des deux pays candidats à mener des réformes malgré les défis considérables, soulignant que l'adhésion à l'UE offre des opportunités uniques de paix et de stabilité.

Les ambassadeurs des États membres ont donné le feu vert à l'ouverture du premier cluster de négociations pour l'adhésion à l'UE de l' Ukraine et de la Moldavie .

Lundi, les clusters seront officiellement ouverts lors de deux conférences d'adhésion. Cela est nécessaire entre les États membres. Par conséquent, le processus d'adhésion de la Moldavie a également été bloqué, car l'adhésion de ces deux pays candidats était liée. Cela a pris de l'ampleur après que le nouveau Premier ministre Peter Magyar a conclu un accord avec l'Ukraine sur les droits des minorités hongroises en Ukraine.

Ensuite, le Conseil de l'UE a pu commencer les préparatifs pour l'ouverture du premier cluster de négociations, qui porte sur des questions fondamentales telles que la justice, les droits fondamentaux, l'État de droit, etc. Aujourd'hui, les ambassadeurs ont officiellement donné le feu vert, permettant ainsi l'organisation lundi d'une conférence d'adhésion pour les deux pays. La présidence parle d'un "moment historique" et d'une "étape importante", reconnaissant les ambitions, la résilience et le travail acharné des deux pays candidats qui ont choisi l'Europe et ses valeurs.

Le président du Conseil européen, Antonio Costa, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, louent également dans un communiqué commun la détermination des deux pays à mettre en œuvre des réformes, "malgré les énormes défis" auxquels ils sont confrontés. Ils parlent d'un "signal que la paix, la stabilité et les opportunités offertes par l'UE sont inégalées". Le processus des négociations d'adhésion est divisé en six clusters thématiques, couvrant une trentaine de sujets.

Ce processus peut prendre des années, et bien que l'Ukraine espère un processus d'adhésion accéléré, à la fois la Commission européenne et une grande partie des États membres insistent sur l'importance d'un processus basé sur le mérite. Comment était la vie dans un groupe terroriste ? Quatre femmes racontent leur histoire personnelle après être parties il y a plus de dix ans en Syrie et en Irak pour rejoindre l'État islamique





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