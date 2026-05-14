FGP Antwerpen waarschuwt voor sterke stijging van vervalste facturen via e-mail

De federale gerechtelijke politie (FGP) van Antwerpen waarschuwt voor een sterke toename van vervalste facturen via e-mail. Oplichters gebruiken steeds vaker artificiële intelligentie en automatisering om mailboxen van bedrijven en particulieren te kapen en facturen nagenoeg onzichtbaar aan te passen. De werkwijze van de criminelen is geraffineerd. Ze maken gebruik van gelekte wachtwoorden om toegang te krijgen tot de mailbox van hun slachtoffers. Zodra ze binnen zijn, monitoren ze alle inkomende e-mails via een geautomatiseerd proces. Vervolgens manipuleren ze de bijgevoegde facturen door de gestructureerde mededeling en het rekeningnummer aan te passen. Daarna wordt de aangepaste factuur, visueel identiek aan het origineel, discreet opnieuw in de mailbox geplaatst of doorgestuurd aan het slachtoffer. Dit proces verloopt razendsnel en op grote schaal, met minimale menselijke tussenkomst. De vervalsingen zijn daardoor bijzonder moeilijk van echt te onderscheiden. Wees extra alert wanneer een afzender plots meldt dat het rekeningnummer gewijzigd is. Bel bij twijfel altijd naar de leverancier op een gekend nummer (gebruik niet het nummer op de verdachte factuur). De waarschuwing past ook binnen het initiatief #SCAM, een sensibiliseringscampagne die de federale politie in februari heeft gelanceerd om te wijzen op de gevaren van oplichting op het internet. De campagne zal duren tot eind juni.

De campagne zal duren tot eind juni.





