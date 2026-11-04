FGTB : Grève générale menacée si le budget 2027 touche aux lignes rouges sociales

La FGTB menace d'une grève générale contre le budget 2027. Bert Engelaar alerte sur la TVA, l'indexation et le temps de travail pour protéger les travailleurs.

Le président de la Fédération Générale du Travail de Belgique ( FGTB), Bert Engelaar, a lancé un avertissement clair concernant l'élaboration du prochain budget national. Il annonce que son syndicat socialiste est prêt à déclencher une grève générale si le gouvernement fédéral belge franchit trois lignes rouges spécifiques lors de la négociation du budget pour l'année 2027.

Trois Lignes Rouges Intransigeantes

Bert Engelaar a confirmé que la menace de mobilisation sociale dépendra entièrement du respect strict de ces trois conditions fondamentales par les décideurs politiques. Les sujets non négociables identifiés par la direction syndicale sont la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l'indexation des revenus sociaux et salariaux, ainsi que l'annualisation du temps de travail. Le secrétaire général insiste sur le fait que toute atteinte, même mineure, à ces domaines activera immédiatement le mandat de grève.

Also read Arabie saoudite : Report de la Coupe d'Asie 2027 pour décembre

Le responsable syndical précise que cette vigilance s'étend également aux protections connexes comme les pensions, le pécule de vacances pour les retraités et certaines indemnités spécifiques. Selon lui, toucher à ces éléments reviendrait à viser directement les populations déjà vulnérables économiquement dans la société belge actuelle. La FGTB ne remet pas en question la capacité du gouvernement à produire un document budgétaire, mais exprime une forte crainte quant au contenu social de cet accord potentiel.

Réponse Syndicale Sans Attente Mutuelle

Face à l'incertitude politique entourant la formation du nouveau pouvoir, la stratégie de la FGTBA se veut proactive et indépendante des autres partenaires sociaux. Bert Engelaar a déclaré que le syndicat n'attendra pas nécessairement l'accord ou la réaction des autres organisations syndicales pour agir. Bien qu'il privilégie une action coordonnée en front commun, il affirme que la FGTB est libre de déclarer sa propre mobilisation si les circonstances l'exigent.

Advertisement

Cette posture ferme vise à démontrer la puissance de frappe du mouvement ouvrier représenté par la fédération. Bert Engelaar rappelle que derrière ses mises en garde se trouve plus d'un million de personnes adhérentes ou sympathisantes. Il adresse directement ce message à Georges-Louis Bouchez, président du Mouvement Réformateur, lui demandant de prendre conscience de cette réalité démographique lors des prochaines négociations budgétaires.

Mobilisation Nationale et Contexte Politique

Avant même l'éventualité d'une grève générale, une grande manifestation nationale est déjà programmée pour le 23 novembre prochain. Cet événement rassemblera les syndicats en front commun pour exprimer leur opposition aux mesures économiques proposées par le gouvernement sortant ou à venir. Cette date fixe sert de point de repère concret pour les citoyens et les acteurs économiques qui suivent de près l'évolution de la crise sociale.

Le contexte politique actuel reste tendu avec plusieurs crises parallèles affectant le pays. Georges-Louis Bouchez a récemment brisé son silence sur RTL info en affirmant vouloir éviter un désastre économique majeur. Parallèlement, des révélations sur des cyberattaques pro-russes ciblant des supermarchés belges ont ajouté une couche de complexité sécuritaire aux préoccupations économiques nationales.

Conséquences Économiques et Sociales Attendues

Si la ligne rouge concernant l'indexation ou la TVA était franchie, les conséquences seraient immédiates pour le pouvoir d'achat des ménages. La FGTB craint que le gouvernement ne cherche à compenser ses déficits en puisant dans les ressources financières des travailleurs. Cette dynamique pourrait entraîner une détérioration rapide des conditions de vie pour les classes moyennes et populaires.

Advertisement

Les prochaines semaines seront déterminantes pour la stabilité sociale en Belgique. Les observateurs politiques surveilleront de près les déclarations du gouvernement concernant le projet de loi controversé et les réponses apportées aux demandes syndicales. La situation pourrait évoluer rapidement vers une confrontation ouverte si les compromis nécessaires ne sont pas trouvés avant la fin de l'année.