La secrétaire générale de la FGTB exige une contribution des plus riches face à la crise budgétaire, rejetant tout service minimum dans l'aviation.

Selena Carbonero Fernandez, secrétaire générale de la FGTB, dénonce fermement le poids disproportionné supporté par les travailleurs dans l'effort budgétaire actuel. Le syndicat belge réclame sans ambages une contribution financière nettement plus élevée de la part des catégories sociales les plus aisées. Cette position s'inscrit dans un contexte de tensions politiques croissantes concernant la répartition des charges publiques.

Asymétrie fiscale entre revenus du travail et du capital

L'inégalité fiscale constitue le cœur du débat budgétaire et le point de convergence principal des revendications syndicales. Selon les chiffres avancés par Selena Carbonero Fernandez, les revenus du travail sont imposés en moyenne à 43 %. En contraste direct, les revenus du 1 % des plus riches sont taxés en moyenne à seulement 23 %. Cette divergence statistique justifie la demande de durcissement de la taxation des comptes-titres, mesure que le gouvernement envisage actuellement.

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Plan alternatif de la FGTB pour 21 milliards d'euros

La FGTB affirme avoir joué un rôle décisif dans l'inscription de la fiscalité des plus riches au cœur du débat politique national. Depuis avril, l'organisation syndicale défend un plan alternatif détaillé qui vise à corriger ces déséquilibres structurels. Selon les estimations du syndicat, cette stratégie permettrait de dégager 21 milliards d'euros en recettes fiscales et en économies budgétaires. L'objectif affiché est de générer ces fonds sans faire peser le moindre effort supplémentaire sur les travailleurs. Selena Carbonero Fernandez précise cependant que la clarté n'est pas encore totale sur les mécanismes précis d'application, les bénéficiaires exacts et les recettes nettes finales.

Risque politique et opposition au nationalisme de la N-VA

La secrétaire générale de la FGTB ne cache pas son ouverture à une issue politique rapide débouchant sur de nouvelles élections législatives. Elle regrettait initialement que le gouvernement n'ait pas répondu concrètement aux préoccupations des travailleurs, mais estime qu'un retour aux urnes ne doit pas effrayer l'opinion publique. Selena Carbonero Fernandez exprime une méfiance profonde à l'égard de la N-VA, qu'elle accuse d'avoir un agenda nationaliste. Elle soutient que ce parti politique souhaite diviser le pays et casser des outils essentiels de solidarité, notamment la sécurité sociale. Cette analyse explique le manque de confiance envers les propositions du gouvernement en place.

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Impact sur le trafic aérien et rejet du service minimum

La mobilisation de ce lundi a eu des conséquences immédiates et tangibles sur les infrastructures de transport belge. La participation active des travailleurs de Skeyes, l'organisme chargé du contrôle aérien, a entraîné la paralysie totale du trafic aérien en Belgique. Selena Carbonero Fernandez assume pleinement cette perturbation pour les voyageurs, tout en la justifiant par la nécessité de défendre les droits des travailleurs à long terme. Elle reconnaît que ces mesures sont désagréables et embarrassantes pour les usagers, mais les présente comme inévitables pour la protection des acquis sociaux.

Défense du droit de grève dans l'aviation civile

La perspective d'un service minimum dans le secteur aérien, évoquée par le ministre de la Mobilité, ne recueille aucun soutien de principe de la part de la FGTB. Selena Carbonero Fernandez déclare qu'un tel service minimum n'est pas acceptable pour le syndicat. Elle rappelle que les travailleurs doivent pouvoir continuer à défendre leurs conditions de travail et exercer leur droit fondamental à la grève. La responsable souligne que même un nombre très limité de travailleurs, une quinzaine de personnes seulement, suffit à interrompre le fonctionnement d'une tour de contrôle. Pour la FGTB, ce droit à l'interruption doit être préservé sans restriction, quels que soient les inconvénients pour le public.