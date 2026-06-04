La Belgique est-elle 'pétée' financièrement ? Invité du RTL info 19h, Yvan Verougstraete juge urgente une remise en ordre des comptes publics et défend une hausse des recettes via l'emploi plutôt que par de nouveaux taux d'imposition.

Fiable ou risqué ? L'intelligence artificielle peut-elle vraiment vous aider à remplir votre déclaration fiscale ? Diminuer le salaire des ministres, une bonne idée pour combler la dette du pays ?

Le monde de l'enseignement dans la rue ce jeudi : une énorme manifestation prévue, les syndicats veulent généraliser les perturbations. La Belgique est-elle 'pétée' financièrement ? Invité du RTL info 19h, Yvan Verougstraete juge urgente une remise en ordre des comptes publics et défend une hausse des recettes via l'emploi plutôt que par de nouveaux taux d'imposition. Diminuer le salaire des ministres, une bonne idée pour combler la dette du pays ?

'Il faut envoyer des messages positifs à la population'. Les résultats de notre sondage sont limpides : les Belges sont-ils prêts à payer plus d'impôts pour maintenir le niveau actuel des services publics ? Les Belges sont-ils prêts à payer plus d'impôts pour maintenir le niveau actuel des services publics ? Les résultats de notre sondage sont limpides.

La Belgique est-elle 'pétée' financièrement ? Invité du RTL info 19h, Yvan Verougstraete juge urgente une remise en ordre des comptes publics et défend une hausse des recettes via l'emploi plutôt que par de nouveaux taux d'imposition. Diminuer le salaire des ministres, une bonne idée pour combler la dette du pays ?

'Il faut envoyer des messages positifs à la population'. Les résultats de notre sondage sont limpides : les Belges sont-ils prêts à payer plus d'impôts pour maintenir le niveau actuel des services publics ? Les Belges sont-ils prêts à payer plus d'impôts pour maintenir le niveau actuel des services publics ? Les résultats de notre sondage sont limpides.

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