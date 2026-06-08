Fietskoeriers niet langer onder P2P-statuut

De minister van Financiën, Jan Jambon, heeft bevestigd dat de fiscale rulings voor fietskoeriers niet zullen worden verlengd. Dit betekent dat meer dan 85% van de fietskoeriers in ons land niet langer onder het P2P-statuut zullen vallen. Dit statuut is bedoeld voor bijklussers, maar heeft in de praktijk ook veel fietskoeriers bereikt.

Werken als fietskoerier kan vanaf nu niet meer onder het zogenoemde 'P2P-statuut' vallen, het fiscaal voordelige statuut dat bestaat voor bijklussers. Bij Vooruit en de socialistische vakbond reageren ze opgelucht.

Dit bevestigt: maaltijdbezorging is geen vriendendienst, maar echt werk. Meer dan 85 procent van de fietskoeriers in ons land werkt onder het P2P-statuut. Dat is een belastingregeling die eigenlijk bedacht is voor bijklussers. Om precies te zijn: particulieren die buiten hun job om diensten leveren aan andere particulieren.

Die diensten bieden ze dan doorgaans aan via een erkend elektronisch platform. Wie onder dat statuut valt, is vrijgesteld van de sociale bijdragen voor zelfstandigen, tenminste als je maximaal 7.890 euro op jaarbasis verdient bij de verschillende deelplatformen. Op dat bedrag gelden ook beperkt belastingen. Voor fietskoerierbedrijven als pakweg Uber Eats of Deliveroo gold tot dusver een fiscale ruling, die toeliet dat fietskoeriers ook van dat P2P-statuut gebruik konden maken.

Maar dat loopt nu dus af. Minister van Financiën Jan Jambon (N-VA) bevestigt aan Kamerlid Anja Vanrobaeys (Vooruit) dat de rulings niet verlengd worden en dat er geen nieuwe aanvragen zijn ingediend. Vanrobaeys reageert opgelucht. Gedaan met minderjarige fietskoeriers of mensen zonder papieren die onderbetaald en onbeschermd de baan op moeten om maaltijden te bezorgen.

Gedaan met multinationals die winst maken op de kap van fietskoeriers, door achterpoortjes te gebruiken. Vandaag stellen we duidelijk: niemand in dit land mag uitgebuit worden, ook fietskoeriers niet. Dit is een belangrijke stap vooruit voor de bescherming van onze fietskoeriers. Ook Frank Moreels, voorzitter van BTB-ABVV, is tevreden.

Deze beslissing bevestigt wat BTB-ABVV al jaren aanklaagt: maaltijdbezorging is geen vriendendienst, maar echt werk. Wie dagelijks onder tijdsdruk maaltijden levert, creëert economische waarde voor grote platformbedrijven en heeft recht op dezelfde bescherming als elke andere werknemer. Dat de rulings verdwijnen, is een belangrijke stap vooruit. Maar ik blijf strijden tot wanneer maaltijdkoeriers volledige sociale bescherming krijgen zoals alle andere werknemers





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Fietskoeriers P2P-Statuut Bijklussers Fiscale Rulings Sociale Bescherming

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