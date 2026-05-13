Fifa Ricotta ouvre son témoignage devant la cour

Fifa Ricotta se présente à la cour avec une perte de mobilité attribuable à l'accident et raconte son parcours d'une vie qui a changé radicalement avec l'incident. Elle est accompagnée par des femmes de l'aide aux victimes, assis à ses côtés devant la cour. Dans son témoignage, elle évoque la douleur physique et mentale, les conséquences sur sa vie sociale et professionnelle, ainsi que ses difficultés à vivre independently et son ressentiment à l'égard de ceux qui lui ont causé son accidentusivement. Antonino Falzone, le passager impliqué dans l'accident, s'excuse et promet de ne plus la harceler mentalement.

Fifa Ricotta se présente à la Cour, munie d'une béquille. Cheveux gris coupés courts et portant une veste jaune canari, elle garde un incroyable sourire malgré la gravité des faits.

'Je suis la dame', comme monsieur Falzone dit toujours. 'Mais je m'appelle Crocefissa Ricotta'. Il est vrai que jamais les accusés n'ont prononcé son nom, l'appelant toujours 'la dame qui était sur la console centrale'. Dans son témoignage, elle commence par détailler toutes les interventions chirurgicales qu'elle a subies après avoir été secourue.

Ensuite, elle s'attarde sur les conséquences que cela a eu sur sa vie actuelle. Outre les fortes douleurs persistantes aux jambes, quatre ans après les faits, elle raconte qu'elle a dû faire installer un escalier pour monter à l'étage de son domicile, et qu'il ne lui est plus possible de monter des marches.

'Ça, c'est mon parcours médical ; mais mon parcours de vie, c'est autre chose. En ayant cet accident-là, j'ai tout perdu dans ma vie. J'ai Worked quasi 35 ans à la location de costumes de Gilli...etc





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