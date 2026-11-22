Le coureur belge De Buyst met fin à sa carrière professionnelle lors des Six Jours de Gand. Abandon précocen suite à une chute, il prononce un émouvant discours d'adieu.

Le coureur cycliste De Buyst a marqué la fin de sa carrière professionnelle lors de la dernière journée des Six Jours de Gand. L'event a eu lieu deux jours avant son 33e anniversaire, à la mi-février 2025. Cette cérémonie s'est déroulée au vélodrome de Gand en Belgique, un lieu emblématique pour les courses de fond.

Détails de l'abandon et mécanisme de la retraite

De Buyst a disputé ses dernières courses à Six Jours aux côtés de son partenaire Jules Hesters. Cependant, la paire a dû abandonner dès le premier jour de l'épreuve. Cette décision précipitée est survenue à la suite d'une grave chute lors de la compétition. Malgré cet échec sportif inespéré, l'infrastructure de l'événement a permis une conclusion symbolique.

Also read France : de fortes pluies provoquent des inondations dans le Pas-de-Calais, des centaines de personnes évacuées

Le coureur d'Intermarché Lotto a traversé la traditionnelle haie de vélos. Ce geste marque rituellement la fin de sa carrière professionnelle dans le cyclisme sur piste. Cette séquence finale a été organisée pour honorer son parcours et son engagement envers le sport de haut niveau.

Position de De Buyst et discours émotionnel

De Buyst a pris la parole au milieu du vélodrome pour adresser ses remerciements publics. Il était accompagné de son épouse et de ses enfants sur la piste lors de cet instant. Il a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui l'ont soutenu par leurs messages et leurs appels téléphoniques.

Advertisement

Le cycliste a spécifiquement remercié sa femme, ses enfants et sa famille pour leur présence. Il a également salué ses nombreux coéquipiers de l'équipe Intermarché Lotto. De Buyst a déclaré qu'il garderait toujours un souvenir heureux de sa carrière dans le cyclisme professionnel.

Il a tenu à remercier ses collègues et les membres de l'organisation des Six Jours de Gand. De Buyst a rappelé qu'il avait passé un tiers de sa vie au service de l'équipe Lotto. Il a affirmé qu'il se souviendrait toujours de cette période charnière de sa vie.

Le coureur a admis qu'il aurait préféré porter un maillot de course aujourd'hui. Il souhaitait se battre pour la victoire finale lors de cette édition des Six Jours. Cependant, il a reconnu que cela n'était malheureusement pas possible pour des raisons médicales.

Impact réel et perspectives futures

De Buyst a adressé un mot de remerciement supplémentaire à Jules Hesters. Ce partenaire de course a joué un rôle clé dans ses derniers mois de compétition. La séparation officielle entre De Buyst et le cyclisme de haut niveau est ainsi actée.

Advertisement

L'événement des Six Jours de Gand a servi de cadre approprié pour cette retraite anticipée. La structure de la manifestation a permis de transformer un échec sportif en une célébration de carrière.

Le public et les proches ont pu assister à cette transition vers une nouvelle vie pour De Buyst. Le coureur quitte les vélodromes avec le respect de ses pairs et de son entourage familial.