Fin de l'anonymat des donneurs de sperme : inquiétudes et enjeux en Belgique

La levée de l'anonymat des donneurs de sperme en Belgique suscite des préoccupations concernant l'accès à la PMA, la réglementation du don, et l'impact sur les pratiques de santé reproductive, notamment l'IVG.

Fin février, le conseil des ministres a validé la fin de l’anonymat pour les donneurs de sperme en Belgique. Cette décision, qui permet aux enfants de plus de 16 ans de demander l’identité de leur donneur, soulève d’importantes questions et inquiétudes au sein du corps médical. Maxime Fastrez, président du collège royal des gynécologues francophones et professeur à l’ULB, met en lumière deux problématiques majeures.

La première concerne l’encadrement des jeunes qui souhaitent connaître l’identité de leur géniteur, ainsi que celui des géniteurs et de leurs familles, qui pensaient initialement au don anonyme. La seconde porte sur l’impact de cette loi sur l’accès aux gamètes. Actuellement, la Belgique dépend fortement des banques de sperme étrangères, notamment au Danemark et en Espagne, pour répondre à la demande de PMA (Procréation Médicalement Assistée). Or, la nouvelle législation belge entre en conflit avec les lois de ces pays. En Espagne, le don de sperme est légalement anonyme, tandis qu'au Danemark, il est laissé à l'appréciation du donneur. Si la loi belge est appliquée en l'état, la Belgique pourrait se voir privée des dons étrangers, ce qui aurait des conséquences désastreuses sur le nombre d'inséminations pratiquées annuellement, principalement pour les femmes seules et les couples de femmes. L'impact de cette nouvelle législation sur l'accès à la PMA soulève des inquiétudes quant à une potentielle pénurie de sperme en Belgique. Les centres de PMA réalisent environ 6000 inséminations par an, un chiffre qui pourrait considérablement diminuer. La pénurie anticipée pourrait également entraîner une forte augmentation des prix des paillettes de sperme. Actuellement, une paillette coûte environ 600 euros, mais ce prix pourrait s’envoler jusqu’à 2000 ou 3000 euros en cas de pénurie, selon Maxime Fastrez. De plus, la crainte d'un développement de marchés parallèles non réglementés, échappant à tout contrôle et à toute loi, est également soulevée. Un autre problème majeur est la surutilisation des donneurs, comme l'a révélé la découverte, en avril dernier, de centres de fertilité ayant dépassé la limite légale de six familles par donneur. Cette situation, aggravée par l'absence d'un registre centralisé jusqu'en 2024, a conduit à des drames, notamment lorsque les donneurs étaient porteurs de maladies génétiques. Le professeur Fastrez souligne l'importance d'une base de données centralisée pour surveiller l'utilisation des donneurs et éviter de tels problèmes. La situation met en lumière les défis liés à la réglementation de la PMA et la nécessité d'une approche coordonnée au niveau européen pour garantir l'accès à la procréation médicalement assistée. Au-delà de ces questions liées au don de sperme, le secteur de la santé reproductive en Belgique aborde d'autres sujets sensibles, notamment l'interruption volontaire de grossesse (IVG). La loi belge autorise l'IVG jusqu'à 12 semaines, mais le secteur souhaite étendre ce délai à 18 semaines et revoir le délai de réflexion de six jours imposé aux patientes. Le principal objectif est de dépénaliser l'IVG et de l'inscrire dans la Constitution en tant que droit fondamental, une démarche soutenue par Maxime Fastrez. Cependant, cette inscription semble faire l’objet d’un marchandage politique. Par exemple, le PS (Parti Socialiste) avait conditionné son soutien à la suppression du Sénat à l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Les propositions de réforme en faveur de l'IVG étaient déjà sur la table lors de la création de la coalition Vivaldi, mais, selon Maxime Fastrez, cette dernière avait estimé qu'il n'y avait pas de consensus scientifique suffisant. Un comité d’experts a pourtant rendu un rapport publié en mars 2023. L'enjeu est de protéger les droits reproductifs des femmes et de garantir un accès sûr et légal à l'IVG





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Don De Sperme PMA Anonymat IVG Législation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Minnen crée la surprise et offre une victoire prestigieuse à la BelgiqueGreet Minnen, classée 149e mondiale, a créé la sensation en battant Iva Jovic (16e mondiale) en deux sets, offrant à la Belgique une victoire majeure et une qualification potentielle pour le Final 8. Après un premier set disputé, la Belge a dominé le second face à une Jovic en difficulté.

Read more »

Marvin Gaye : le séjour secret du roi de la soul en BelgiqueRetour sur l'histoire méconnue de Marvin Gaye en Belgique, où il a écrit son tube 'Sexual Healing' et trouvé refuge à Ostende pour lutter contre ses addictions.

Read more »

Les Hongrois commencent à voter: fin de règne ou cinquième mandat pour Viktor Orban?Les Hongrois ont commencé à voter dimanche lors d’élections législatives qui pourraient mettre fin au règne de Viktor Orban, au pouvoir depuis 16 ans, et dont le résultat est scruté par de nombreuses capitales à travers le monde, en particulier en Europe et aux Etats-Unis. Les bureaux de vote ont ouvert à 06H00 et ferment à 19H00.

Read more »

« On est séparés » : les congés scolaires décalés divisent les familles en BelgiqueDeux calendriers, deux rythmes et des familles parfois séparées. Plus de trois ans après la réforme des congés scolaires, de nombreux parents dénoncent encore ses conséquences sur leur quotidien.

Read more »

Prolifération des fast-foods en Belgique : les jeunes, cibles privilégiées et préoccupations croissantesL'expansion des fast-foods en Belgique est alarmante, particulièrement près des écoles, ciblant les jeunes avec des stratégies marketing agressives. Ce reportage explore l'omniprésence de ces établissements, leurs impacts sur la santé publique, et les mesures prises par les communes pour tenter de les réguler. L'enquête met en lumière les préoccupations croissantes concernant la malbouffe et la nécessité d'une action politique plus ferme.

Read more »

Keytruda: un médicament anticancéreux a coûté jusqu'à 2,6 milliards d'euros à la BelgiqueUne enquête menée par le Consortium international des journalistes d'investigation révèle que le Keytruda, un traitement contre le cancer, a coûté jusqu'à 2,6 milliards d'euros à la Belgique entre 2016 et juin 2025. Le coût moyen par patient est de 100 000 euros, impactant significativement le budget des soins de santé, en particulier face à l'augmentation des cas de cancer.

Read more »