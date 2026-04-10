Fin des défraiements pour les gardes des étudiants en médecine à Bruxelles : une mesure contestée

Les étudiants en médecine des hôpitaux universitaires bruxellois ne seront plus défrayés pour leurs gardes. Cette décision, prise en raison de contraintes administratives et suite à un contrôle de l'ONSS, est contestée par les étudiants, qui dénoncent une précarisation accrue et une perte de confiance envers les hôpitaux. La FEF exprime également son inquiétude.

Les étudiants en médecine de Bruxelles sont confrontés à une situation préoccupante. Récemment, ils ont appris qu'ils ne seraient plus défrayés pour leurs gardes effectuées dans les hôpitaux universitaires de la capitale. Cette décision, qui suscite l'inquiétude et la colère, touche environ 150 étudiants au sein des trois structures du réseau HUB (Hôpital universitaire de Bruxelles ), à savoir l'Institut Jules Bordet, l'hôpital Erasme et l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola.

Le système de défraiement, en place depuis de nombreuses années, offrait aux étudiants une compensation pour leurs gardes, généralement entre 30 et 50 euros selon la durée et le jour de la garde (semaine ou week-end).\Dans un contexte déjà marqué par des frais importants liés aux stages, cette suppression est perçue comme une aggravation de la précarité étudiante. Les étudiants doivent en effet assumer des coûts importants liés à la mobilité, au logement et aux dépenses quotidiennes, rendant cette indemnité, bien que modeste, précieuse. L'HUB, dans un courriel adressé aux étudiants, explique que cette décision fait suite à un contrôle de l’Office national de la sécurité sociale (ONSS), qui aurait imposé une mise en conformité avec les règles en vigueur. Cependant, l'ONSS, contrairement à ce qu'affirme l'ULB, nie avoir explicitement demandé la suppression des défraiements. Une enquête est en cours, mais l'institution assure que ses inspecteurs n'ont pas exigé cette mesure. L'administration de l'ULB évoque quant à elle des contraintes administratives importantes : transformer ces défraiements en contrats individuels tripartites, nécessiterait la création de plusieurs milliers de conventions chaque année, une tâche jugée impossible à gérer.\L'annonce de cette suppression a été faite aux étudiants le 8 avril, avec une application rétroactive depuis le 1er mars. Ce délai très court a laissé peu de temps aux étudiants pour s'adapter et trouver des alternatives, les plaçant dans des situations délicates. Le CIUM (Comité Inter-Universitaire des Étudiants en Médecine) souligne une perte de confiance envers les hôpitaux. Les étudiants réclament le rétablissement de ces paiements, ainsi qu’une compensation pour les gardes déjà effectuées. La Fédération des étudiant·e·s francophones (FEF) a également exprimé son inquiétude face à cette mesure, la jugeant préjudiciable aux conditions de vie des étudiants et appelant à une solution légale garantissant leur sécurité financière. Bien que la situation suscite une large désapprobation, aucune mobilisation n'est prévue pour le moment. Elias Fariss, président du CIUM, confirme que la grande majorité des étudiants considèrent la situation comme inacceptable. Les étudiants se sentent lésés et regrettent cette décision qui impacte directement leur situation financière et leur engagement dans les gardes hospitalières





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