Fin du Liban : L'ONU accuse Israël et le Hezbollah de la mort de Casques bleus indonésiens

Une enquête préliminaire de l'ONU révèle qu'un tir israélien et un engin explosif du Hezbollah sont responsables de la mort de trois Casques bleus indonésiens au sud du Liban. L'organisation demande des enquêtes nationales.

Les résultats préliminaires d'une enquête menée par les Nations Unies révèlent que la mort de trois Casques bleus indonésiens au sud du Liban , survenue fin mars, est attribuable à un tir de l'armée israélienne et à un engin explosif du Hezbollah , dans deux incidents distincts.

Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, a déclaré que l'organisation a demandé aux parties impliquées que ces événements fassent l'objet d'enquêtes et de poursuites par les autorités nationales compétentes. Ces conclusions soulignent la gravité des incidents et la nécessité d'une responsabilité claire. L'enquête de l'ONU a tenté de faire la lumière sur les circonstances qui ont conduit à ces tragédies et d'identifier les responsables, dans le but d'assurer la justice pour les victimes et leurs familles et de prévenir de futurs incidents similaires. La situation au sud du Liban reste particulièrement tendue, avec des affrontements sporadiques entre les forces israéliennes et le Hezbollah, et la présence des Casques bleus de la FINUL (Force intérimaire des Nations unies au Liban) est essentielle pour maintenir la paix et la stabilité dans la région.\Le premier incident, survenu le 29 mars, a vu un Casque bleu de la FINUL perdre la vie à la suite d'un tir de projectile sur sa position, près d'Adchit Al Qusayr. Cet événement a eu lieu dans un contexte d'affrontements entre Israël et le Hezbollah. L'enquête a déterminé que le projectile mortel était un obus de char de 120 mm, tiré par un char Merkava des forces de défense israéliennes, depuis l'est. Le porte-parole Dujarric a souligné que, pour minimiser les risques pour le personnel des Nations Unies, la FINUL avait communiqué, à deux reprises dans les jours précédant l'incident, les coordonnées de toutes ses positions et installations aux forces de défense israéliennes. Ce rappel met en évidence les efforts de la FINUL pour assurer la sécurité de ses troupes et souligne la nécessité de respecter les protocoles de sécurité, surtout dans des zones de conflit actif. La tragédie a soulevé des questions sur la coordination et la communication entre les différentes parties présentes sur le terrain et la nécessité d'enquêtes plus approfondies pour établir les responsabilités.\Le second incident, survenu le 30 mars, a coûté la vie à deux autres soldats de la FINUL, suite à l'explosion d'un engin explosif qui a détruit leur véhicule. L'enquête de l'ONU a conclu que, compte tenu du lieu de l'incident, de la nature de l'explosion et du contexte actuel de la situation au sud du Liban, cet engin explosif improvisé a très probablement été placé par le Hezbollah. Cette conclusion ajoute une nouvelle dimension à la tragédie, car elle implique directement le mouvement pro-iranien. Les enquêteurs ont examiné attentivement les débris, les témoignages et d'autres éléments de preuve afin de reconstituer les événements menant à l'explosion et d'identifier les auteurs de l'attaque. L'implication présumée du Hezbollah dans cette attaque soulève des questions sur le respect des lois internationales et sur la protection du personnel des Nations Unies opérant dans des zones de conflit. L'ONU a insisté sur la nécessité de rendre justice et de tenir les responsables pour leurs actes, afin de préserver la sécurité du personnel international et de maintenir la stabilité dans la région volatile





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