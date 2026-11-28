La finale de la Coupe Davis oppose l'Italie et l'Espagne ce dimanche 29 novembre à Bologne. Découvrez les enjeux, les joueurs clés et le format de ce duel pour le Saladier d'argent.

La grande finale de la Coupe Davis se tiendra ce dimanche 29 novembre à Bologne, en Italie, pour désigner le nouveau champion du monde de tennis par équipes. Cette confrontation décisive opposera l' Italie, triple tenante du titre, à l' Espagne, désireuse de briser sa série de trophées et de reprendre le Saladier d'argent. Le rendez-vous est fixé à 15h pour cette rencontre d'anthologie qui marquera l'aboutissement d'une semaine de compétition intense.

Contexte de la Finale à Bologne

L'Italie accueille ses propres supporters lors de cette ultime étape du Final 8, avec l'ambition décrocher un quatrième sacre consécutif devant son public. La sélection italienne a réalisé un parcours impressionnant en écartant la Corée du Sud et la République tchèque pour atteindre cette étape suprême. Malgré l'absence de leur star mondiale Jannik Sinner, l'équipe a su démontrer une grande solidité collective et technique.

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De l'autre côté du filet, l'Espagne se présente comme la nation la plus motivée pour renverser la tendance. Les Espagnols ont décroché leur billet pour la finale le samedi en éliminant la Grande-Bretagne sur le score de 2-0. Ce résultat solide leur permet d'aborder la finale avec un moral revigorant et la ferme intention de mettre fin au règne italien qui dure depuis trois ans.

La Stratégie Espagnole et Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz constitue la clé de voûte de la stratégie espagnole pour cette finale. Le numéro trois mondial espère offrir à son pays son premier titre de Coupe Davis depuis 2019. Son retour à la compétition, effective face à la Grande-Bretagne, a été perçu comme un festival, soulignant sa capacité à porter une équipe sur ses épaules dans les moments cruciaux.

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Il ne sera pas seul dans l'arène, puisqu'il sera épaulé par Rafael Jodar, un joueur qui monte en puissance et qui offre une profondeur supplémentaire au effectif espagnol. Cette combinaison de talent et de forme ascendante inquiète les dirigeants italiens, qui doivent préparer leurs joueurs à un duel sans pitié pour ne pas laisser échapper le trophée.

Format et Enjeux de la Rencontre

Le format de cette finale repose sur des rencontres disputées au meilleur des trois matchs. La structure prévoit deux matchs de simple qui détermineront largement le cours du duel, suivis, si nécessaire, d'un double décisif. Ce système laisse peu de place à l'erreur et peut faire basculer une confrontation en quelques sets, augmentant la pression psychologique sur tous les participants.

Les demi-finales avaient eu lieu la veille, vendredi et samedi, permettant aux quatre nations qualifiées de se confronter dans la salle BolognaFiere. La finale de dimanche 29 novembre représente l'aboutissement logique de ce Final 8, où chaque point compte pour l'honneur national et la gloire du tennis mondial.

Diffusion et Couverture Média

Tous les matchs de cette finale seront diffusés en direct sur RTL play à partir de 15h, permettant aux supporters de suivre chaque point en temps réel. La chaîne proposera également un direct intégral tout au long de la semaine, avec les résultats, les scores et l'évolution détaillée de toutes les rencontres du Final 8 de la Coupe Davis.

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Ce rendez-vous promet des étincelles entre deux grandes nations du tennis, marquant la fin d'une édition très disputée. Les observateurs s'attendent à une bataille acharnée, où la mentalité et la préparation technique des joueurs italiens face à la puissance brute de l'équipe espagnole décideront du destin du prestigieux trophée.