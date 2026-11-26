La suppression des subsides pour les Instituts médico-légaux de Louvain et Bruxelles provoque l'inquiétude des experts. Les professionnels craignent une baisse de la qualité des autopsies et un manque de praticiens.

La décision de la Federal Office of Justice (FOD Justitie) de mettre fin au financement structurel des Instituts Médico-Légaux (FMI) à l'Hôpital Universitaire (UZ) de Louvain et à l'UZ Saint-Luc de Bruxelles déclenche une vague d'inquiétude au sein de la communauté médicale et judiciaire. Cette annonce, confirmée par une lettre officielle accessible par le biais des médias, marque la fin d'un modèle de financement qui prévalait depuis environ trois ans, initialement lancé avec faste pour moderniser la discipline.

Cette orientation stratégique implique le retour à un système de remboursement basé sur les coûts judiciaires existants. Contrairement à la subvention fixe qui couvrait les salaires du personnel qualifié et l'entretien des infrastructures spécialisées, les médecins et les établissements hospitaliers seront désormais rémunérés prestation par prestation. Le ministère entend ainsi ajuster les tarifs pour refléter le coût réel des interventions judiciaires complexes.

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Mécanisme de Financement et Coûts Réels

Les responsables de la FOD Justitie justifient cette refonte en invoquant la nécessité d'une transparence accrue dans la facturation des actes de justice. Selon leur analyse, une autopsie, une examination externe des corps ou une investigation sur les lieux du crime ne se limitent pas à la présence d'un médecin légiste. Ces procédures exigent des ressources substantielles incluant la préparation technique, la rédaction détaillée des rapports, le soutien administratif, ainsi que l'utilisation d'équipements spécialisés et de structures dédiées.

L'hôpital de Louvain bénéficiait annuellement d'un budget précis de 1,2 million d'euros. Cette enveloppe financière était principalement destinée à garantir la stabilité des emplois des médecins légistes et de leurs assistants, tout en assurant la maintenance d'installations de pointe. Le modèle initié à Louvain, inauguré en présence de l'ancien ministre de la Justice Paul Van Tigchelt, avait pour vocation de professionnaliser l'ensemble du secteur médico-légal en Belgique.

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Réactions des Médecins Légistes et Craintes Opérationnelles

Wouter Van Den Bogaert, directeur de service à Louvain, qualifie fermement cette décision de " pas désespéré en arrière ", estimant que le système revient en arrière de six étapes majeures. Il souligne l'injustice de la situation pour les institutions qui avaient déjà investi dans cette modernisation, alors que l'objectif de maintien de la qualité reste inchangé sans les ressources financières correspondantes.

De son côté, Evy De Boosere, directrice de service à Gand, exprime son scepticisme quant à la viabilité du nouveau modèle. Bien que son institut n'ait jamais reçu de subvention directe, elle prévoit une expansion future. Elle souligne que l'absence de budget structurel compromet la capacité à offrir le même niveau de service, ajoutant que le système de paiement à l'acte pourrait éroder la qualité des soins et des expertises fournies.

Impact sur la Permanence et le Recrutement

La préoccupation la plus urgente concerne la couverture des urgences, plus de la moitié des interventions médicales légales se déroulant en dehors des heures de bureau traditionnelles. Les juges doivent pouvoir contacter un expert à toute heure, y compris la nuit. Sans un financement stable garantissant la permanence, il devient difficile de maintenir un service réactif 24h/24, mettant en danger la réponse immédiate aux crimes.

Les perspectives de carrière pour les jeunes médecins sont également sérieusement compromises. L'instabilité du modèle économique découragerait les nouvelles générations de choisir cette spécialité rigoureuse. Une pénurie de praticiens entraînerait inévitablement une diminution du nombre d'autopsies effectuées, laissant potentiellement des enquêtes criminelles incomplètes et sous-analysées.

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Qualité des Expertises et Défis Techniques

La qualité technique des autopsies dépend directement de l'entretien des infrastructures et de la disponibilité d'équipements de pointe. Les médecins craignent un retour à des méthodes approximatives, illustrées par l'anecdote d'une balance défectueuse à Bruxelles ayant conduit à des estimations grossières du poids d'un corps lors d'assises. Le maintien de standards élevés nécessite des investissements continus que le système actuel ne garantit plus.

Les magistrats partagent ces inquiétudes, notant déjà un nombre insuffisant d'autopsies réalisées. La réduction du nombre de praticiens disponibles risque soit de surcharger les experts restants, soit de forcer des arbitrages difficiles dans le traitement des dossiers. La détermination précise du moment du décès, cruciale pour les enquêtes, pourrait en souffrir directement.

Perspectives Futures et Nouvelles Infrastructures

Malgré le gel des subventions actuelles, le ministère annonce le développement d'une nouvelle salle d'autopsie au sein des bâtiments du NICC (Institut National de Criminalistique et de Criminologie). Cet investissement, dont la livraison est prévue pour 2031, s'inspire du modèle néerlandais centralisant les expertises de décès violents, offrant ainsi une alternative structurelle à long terme.

Les acteurs du secteur restent divisés entre le défi de maintenir leurs standards éthiques et professionnels avec des moyens réduits, et l'espoir que le nouveau système tarifaire sera révisé à la hausse. L'issue de cette transition déterminera l'avenir de l'intégrité des preuves médicales en Belgique, un pilier essentiel du système judiciaire national.