Financement SPGE : 10,5 millions pour assainir le bassin des Moulins à Liège

La Région wallonne alloue 10,5 millions d'euros à la SPGE pour traiter les débordements d'eaux usées dans le bassin des Moulins, protégeant ainsi 33.000 habitants et la Meuse.

La Région wallonne a officiellement autorisé le 5 novembre un prêt à taux zéro de 10,5 millions d'euros à la Société publique de gestion de l'eau (SPGE). Cette décision majeure vise à lancer les premières phases d'intervention technique dans le complexe réseau d'assainissement du bassin du ruisseau des Moulins. Ce projet infrastructural critique couvre une zone géographique précise qui dessert une population importante de plus de 33.000 habitants, situés dans plusieurs communes concernées par la vétusté des installations.

Un réseau défaillant expose la Meuse aux pollutions

La SPGE hérite d'un réseau d'égouttage d'une longueur totale d'environ 121 kilomètres qui présente des carences structurelles majeures. Actuellement, des centaines de canalisations domestiques débouchent directement dans le ruisseau des Moulins sans passer par une station d'épuration. Cette configuration déficiente entraîne une contamination immédiate de l'environnement, puisque les eaux usées rejetées par ces habitations se déversent ensuite dans la Meuse sans aucun traitement préalable, créant un risque sanitaire et écologique permanent.

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Outre la pollution directe des cours d'eau, le système actuel souffre d'une incapacité chronique à gérer les pics de charge hydraulique. Les inondations constituent un problème récurrent dans cette vallée, car le réseau n'est pas dimensionné pour canaliser les flux importants lors d'épisodes météorologiques violents. En cas de forte pluie, les débordements sont fréquents et provoquent un mélange dangereux entre les eaux usées domestiques et les eaux de pluie qui ruissellent vers le bas de la vallée, aggravant les nuisances environnementales.

L'autorisation financière conditionne le démarrage des travaux

Les 10,5 millions d'euros accordés par la Région wallonne ne représentent qu'une fraction du budget global nécessaire à la résolution complète du problème. Le coût total des travaux d'infrastructure est estimé à 35 millions d'euros, une somme considérable qui dépassera largement l'enveloppe initiale. Le bourgmestre de Liège a précisé que des compléments financiers seront envisagés dans les années à venir pour assurer la couverture de l'ensemble des coûts prévisionnels, soulignant la nécessité d'une planification budgétaire à long terme.

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Cette injection de capital initial permet à la SPGE de financer des études complémentaires techniques indispensables avant le lancement effectif des chantiers. Le préfet d'eau, dans son rapport d'analyse, a délivré un constat sans équivoque sur les problèmes environnementaux et de salubrité générés par la situation actuelle. Ces études auront pour objectif de définir avec précision l'architecture des nouvelles infrastructures nécessaires pour isoler les eaux usées des eaux pluviales et protéger les cours d'eau locaux.

Calendrier d'exécution et impacts pour les 33.000 habitants

Le bourgmestre de Liège, l'une des quatre communes concernées par ce dossier critique, a confirmé que le démarrage des travaux débutera d'ici 2027. Cette date marque une étape symbolique importante pour la mise en œuvre des solutions, bien que l'impact direct sur le quotidien des 33.000 habitants desservis par ce réseau ne sera peut-être pas immédiat dès cette première année. La priorité reste la mise en place des infrastructures physiques pour limiter drastiquement les déversements inondés dans les ruisseaux et les eaux de surface.

La commune de Liège et les autorités locales se réjouissent de cette avancée administrative qui concrétise une nécessité biologique et technique. Les travaux viseront à transformer le fonctionnement actuel du bassin des Moulins pour le rendre conforme aux standards environnementaux modernes. Cette réhabilitation du réseau d'assainissement constitue une étape décisive pour restaurer la qualité de l'eau dans la Meuse et améliorer la résilience urbaine face aux risques d'inondation récurrents, garantissant ainsi un avenir plus sain pour la communauté locale.