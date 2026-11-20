L'agence de notation Fitch confirme la solvabilité de la Belgique le 24 octobre. Un avertissement clair sur la dette et les risques réformateurs pèse sur l'économie nationale.

Le 24 octobre, l'agence de notation Fitch a publié son évaluation annuelle concernant la situation financière de la Belgique. L'institution a confirmé la notation du pays au niveau de A+, adoptant une position alignée sur celle de ses concurrentes directes. Cette décision s'appuie sur les fondamentaux économiques solides du royaume, notamment la diversification de son tissu industriel et sa prospérité générale. Le revenu par habitant et les indicateurs de gouvernance du pays se situent nettement au-dessus de la médiane observée chez les autres nations classées dans la catégorie A.

Les atouts structurels belges face aux risques budgétaires

Plusieurs éléments positifs justifient cette stabilité. L'appartenance à la zone euro constitue un pilier majeur de cette évaluation, offrant une sécurité institutionnelle et monétaire indispensable aux investisseurs internationaux. La résilience de l'économie belge face aux chocs extérieurs reste une force reconnue, soutenue par des secteurs industriels performants. Cependant, ces points forts sont directement contrebalancés par un niveau d'endettement public qui se révèle très élevé et continue de progresser de manière inquiétante. Le contexte politique et institutionnel complexe du pays ajoute une couche de difficulté supplémentaire aux efforts d'assainissement budgétaire nécessaires.

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Des débats politiques complexes mais potentiellement résorbables

Malgré les impasses gouvernementales, Fitch estime que la situation politique actuelle n'est pas sans précédent historique. L'agence souligne que les débats politiques interminables ne sont pas rares en Belgique, rappelant qu'une impasse tout aussi tendue l'année dernière avait finalement été résolue. Les analystes s'attendent à une issue similaire pour la crise actuelle, suggérant que la dynamique politique finira par produire un accord. Cette perspective rassurante permet de maintenir la note stable à court terme, mais elle ne doit pas occulter les vulnérabilités structurelles du système. Le risque d'un effet boule de neige lié à la dette à partir de 2030 reste une menace concrète pour la trajectoire économique.

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Les réformes sociales et fiscales sous observation stricte

L'agence met en lumière les réformes entreprises pour maîtriser les dépenses sociales, incluant le chômage, le retour à l'emploi des malades et la gestion des pensions. Toutefois, la réforme de l'impôt des personnes physiques, combinée à une hausse des charges d'intérêt, pourrait faire augmenter à nouveau le déficit public. La croissance économique fait également l'objet de mises en garde spécifiques. La Belgique est particulièrement exposée aux fluctuations des prix de l'énergie en raison de l'importance de son industrie chimique et pharmaceutique. De plus, l'indexation automatique des salaires menace de grignoter la reprise de la compétitivité salariale obtenue.

Un avertissement clair pour le gouvernement sortant

Au vu des efforts déjà consentis par le gouvernement en place, Fitch a décidé de maintenir la note du pays à un niveau stable pour l'instant. Cette décision s'accompagne toutefois d'un avertissement sévère et sans ambiguïté. Si le train des réformes s'arrête ou si des mesures d'assainissement budgétaire ne sont pas adoptées, la note pourrait baisser. Une telle détérioration entraînerait inévitablement une augmentation des taux d'intérêt, alourdissant le fardeau de la dette. Les décideurs politiques ne peuvent donc pas se reposer sur leurs lauriers et doivent prendre la mesure immédiate de ces enjeux critiques.