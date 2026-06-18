Flambée des prix de l'électricité en soirée : le Hitzeflaute frappe l'Europe occidentale

En Belgique, le prix de l'électricité a grimpé jusqu'à 550 euros par mégawattheure en soirée, un phénomène appelé Hitzeflaute. L'absence d'énergie solaire et éolienne, combinée à une demande accrue due à la canicule, oblige à recourir aux coûteuses centrales au gaz. La France, grâce à son parc nucléaire, limite l'augmentation à environ 150 euros.

Une hausse spectaculaire des prix de l'électricité s'est produite en soirée. Alors que le prix de l'après-midi se situait autour de 11 euros par mégawattheure, il a grimpé jusqu'à 550 euros.

Ce phénomène est directement lié à la disparition soudaine de l'énergie solaire, alors que la demande augmente considérablement en raison de l'utilisation massive des climatiseurs et des pompes à chaleur. En l'absence également de vent, le recours aux centrales au gaz, coûteuses, devient indispensable pour répondre à la demande. Ce phénomène, désormais identifié, porte un nom : le Hitzeflaute. La graphique de la bourse de l'électricité EPEX montre un pic particulièrement élevé ce soir.

Dès 19 heures, le prix a commencé à augmenter rapidement, atteignant un sommet de près de 550 euros vers 20h45. Cela représente presque 55 fois le prix de l'après-midi, qui oscillait autour de 11 euros. La consommation électrique traditionnellement élevée en soirée est accentuée par les canicules. Le soleil se couche, le vent est absent, la demande est forte et les énergies renouvelables sont quasi inexistantes, ce qui exerce une forte pression à la hausse sur les prix.

Le Hitzeflaute est l'équivalent estival de la Dunkelflaute hivernale, lorsque les prix de l'électricité s'envolent également par temps froid, sombre et sans vent. Dans ces moments-là, le recours aux centrales au gaz est également nécessaire. Ce soir, le phénomène touche quasi tous les pays d'Europe occidentale. En Allemagne, aux Pays-Bas, au Luxembourg et au Danemark, les prix de l'électricité ont également flambé.

La France fait exception : l'augmentation y reste limitée à environ 150 euros par MWh. Pourtant, les températures y sont également très élevées, Météo France a placé 53 départements en alerte orange et parle de canicule. Le vent y est également faible. Mais la France dispose d'un important parc nucléaire, contrairement aux autres pays mentionnés.

Elle n'est donc pas uniquement dépendante des centrales au gaz pour compenser le manque d'énergies renouvelables. Les réacteurs nucléaires français maintiennent les prix à un niveau relativement bas. Ce n'est pas le cas pour la Belgique : cinq de ses réacteurs nucléaires sont définitivement à l'arrêt et les deux restants, Doel 4 et Tihange 3, sont à l'arrêt pour maintenance tout l'été. Selon le trader en énergie Matthias Detremmerie, la France fait la différence.

La Belgique profite également, en partie, de l'électricité nucléaire française. Ce soir, elle importe massivement de l'électricité nucléaire française à moindre coût, utilisant les lignes à capacité maximale. Mais cela ne suffit pas à faire baisser les prix. La Belgique ne peut compter, pour sa production intérieure, que sur des centrales au gaz (plus anciennes), un peu de stockage par batteries et une très faible quantité d'hydroélectricité.

Il n'y a ni vent ni soleil. Ce sont donc les centrales au gaz qui déterminent le prix. Elles savent qu'elles sont en situation de monopole, selon Detremmerie, et font donc des offres très élevées. Elles n'ont pas de concurrence ce soir, et nous payons donc le prix fort, ne serait-ce que pour cette courte période





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