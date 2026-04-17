Flambée des prix des matériaux de toiture : les professionnels face à des hausses « brutales »

Les entreprises de toiture en Belgique font face à des augmentations de prix sans précédent sur les matériaux, notamment le zinc et les isolants, ainsi que sur les frais de transport. Ces hausses, qualifiées de « très brutales », menacent la rentabilité des chantiers futurs et seront répercutées sur les clients.

Une maison d'Overijse, située en Brabant flamand, voit actuellement sa toiture se refaire à neuf avec un revêtement en zinc. Un choix de matériau judicieux et durable, mais dont le coût est désormais impacté par des hausses de prix spectaculaires. La propriétaire, ayant signé son devis avant cette vague d'augmentations qualifiées de « très brutales » par les professionnels du secteur, échappe pour l'instant à ces nouvelles réalités financières.

Arthur De Decker, cogérant de l'entreprise en charge des travaux, met en lumière l'ampleur de ces hausses. Il décrit un scénario où les fournisseurs ont annoncé, par paliers successifs, des augmentations significatives pour les isolants, atteignant parfois 30%, 35%, voire 40%. Cette flambée ne se limite pas à un seul poste de dépense. « Et pour tout un ensemble de matières aussi. De 15 à 20 % par exemple, pour tout ce qui est issu de la pétrochimie, le bitume et ainsi de suite », précise-t-il. Arthur De Decker, fort de son expérience, contextualise ces événements en rappelant les hausses déjà observées durant la pandémie de Covid-19 et le conflit en Ukraine. Cependant, il insiste sur la nature sans précédent de la situation actuelle : « Il y avait quand même une vraie augmentation lors du Covid, de la guerre en Ukraine. Mais là, il faut dire que c’est très brutal ». Ces augmentations, qui affectent déjà les approvisionnements, ne manqueront pas de se répercuter sur le portefeuille des futurs clients. Arthur De Decker anticipe cette réalité : « C’est sûr que sur des chantiers qui sont prévus dans plus longtemps, dans quelques mois, il y aura cette augmentation qui sera, qui sera en vigueur ». L'impact ne se fait pas attendre. À Ohain, dans le Brabant wallon, Pierre Feltrin, dirigeant d'une entreprise de toiture, partage le même constat et les mêmes préoccupations. « Là, on va augmenter les prochains chantiers. Malheureusement, de 4 à 5 % minimum pour pouvoir ne pas devoir payer nous-mêmes ces augmentations », confie-t-il, soulignant la nécessité de préserver la rentabilité de son activité face à ces coûts imprévus. Au-delà du prix des matériaux, un autre poste de dépense vient alourdir la facture finale : l'augmentation des frais de transport, qui vient s'ajouter à la liste des défis économiques actuels pour le secteur de la construction et de la rénovation. Ces facteurs combinés créent un environnement où la planification budgétaire devient de plus en plus complexe pour les propriétaires comme pour les professionnels





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