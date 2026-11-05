Flambée des prix des pellets en Belgique : causes et perspectives

Analyse de la hausse des prix des granulés de bois en Belgique due à la demande et au manque de matière première. Focus sur Samuel et les vendeurs.

La facturation estivale des sacs de pellets a subi une progression notable, passant de 950 euros à plus de 1 000 euros pour l'été en cours. Samuel, un consommateur belge habitué à commander trois palettes en gros pour préparer l'hiver, constate cette augmentation sans regretter son investissement dans un poêle à pellets effectué il y a trois ans. Il estime que le coût supplémentaire sera compensé rapidement grâce au maintien d'un avantage financier par rapport au mazout ou au gaz.

Causes structurelles de la hausse des coûts

La dynamique du marché des granulés de bois en Belgique est tiraillée entre une demande croissante et une offre de matières premières contrainte. Thibaut Despret, vendeur de pellets pour l'entreprise Phanasem basée à Soignies, explique que le ralentissement du secteur du bâtiment réduit la production de bois scié. Cette diminution entraîne une pénurie de sciure, indispensable à la fabrication industrielle des pellets, créant ainsi un goulot d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement.

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Parallèlement, l'explosion générale des prix de l'énergie contribue directement à cette flambée tarifaire. Depuis dix ans, le nombre d'installations de poêles à pellets ne cesse d'augmenter, motivé par la recherche de solutions économiques face à la volatilité des coûts énergétiques. Cette tendance s'est accélérée depuis 2022, marquant le début du conflit en Ukraine, poussant de nombreux ménages belges vers cette alternative de chauffage.

Croissance commerciale et positions des acteurs

Le secteur du chauffage au bois connaît une expansion commerciale significative, comme l'illustre le témoignage d'Adriana Gherlea, cogérante du magasin JM-Pellet situé à Boussu. Elle signale que les activités sont fructueuses, avec un chiffre d'affaires ayant doublé, voire triplé au cours des trois dernières années. La demande est telle que le magasin traite actuellement une dizaine de devis par semaine, un volume jugé énorme par la dirigeante.

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De nombreux Belges ont opté pour l'installation de poêles à pellets afin de réaliser des économies sur leurs factures énergétiques. Cette affluence de nouveaux clients modifie l'équilibre entre l'offre et la demande, entraînant mécaniquement une pression à la hausse sur les prix des granulés. Bien que le bois soit considéré comme une solution rentable à moyen terme, le surcoût immédiat pour l'achat en gros reste une réalité tangible pour les consommateurs.

Prévisions et impacts pour le reste de l'année

Malgré la flambée actuelle, il semble peu probable que les tarifs des pellets augmentent davantage durant cette année, sauf survenance de facteurs imprévus. Les experts du secteur indiquent que des températures hivernales exceptionnellement basses ou une nouvelle explosion des prix du mazout pourraient inverser cette tendance. Les consommateurs doivent donc anticiper ces risques potentiels pour leurs achats d'hiver.

La situation actuelle souligne l'importance pour les particuliers comme Samuel de planifier leurs achats en avance, bien que les prix restent plus avantageux que les énergies fossiles traditionnelles. La pérennité de cette transition énergétique dépendra de la capacité du secteur à stabiliser l'approvisionnement en matière première tout en répondant à la demande croissante des foyers belges soucieux de réduire leur dépendance aux énergies importées.